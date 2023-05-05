Никто не будет запирать людей дома: ОВА о длительном комендантском часе в Херсоне

Во время длительного комендантского часа в Херсоне “никто не будет запирать людей дома”.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал начальник Управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников.

— Мы анонсировали это еще три дня назад. Глава военной администрации Александр Прокудин отметил, чтобы люди запаслись всем необходимым на эти выходные. Но никто не будет запирать людей дома. Люди смогут, если им надо, выйти где-то поблизости, купить, что им необходимо, — сказал он.

Толоконников добавил, что людей, у кого были запланированы поездки, и которые имеют все подтверждающие документы, правоохранители сопроводят до вокзала.

— Людям, которые не нарушают закон Украины, не будет никакой опасности. Комендантский час вызван тем, что правоохранительные органы должны отработать свои мероприятия в Херсоне. И поэтому город закрывается на въезд и выезд, и передвижения в городе, — отметил представитель ОВА.

Напомним, что в эти выходные в Херсоне комендантский час продлится 58 часов подряд.

Временные ограничения начнутся в 20:00 5 мая. Отменены они будут в 06:00 8 мая.

Фото: Наталия Гуменюк

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.