Планируют “эвакуировать” 70 тыс. украинцев: Андрющенко о действиях оккупантов на Запорожье

Оккупационные власти Запорожья отправили 40 автобусов из Бердянска на “эвакуацию” детей.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в мессенджере Telegram.

Он отметил, что по плану “эвакуация” детей должна была происходить из нескольких населенных пунктов Запорожской области: Токмак, Пологи, Григорьевка, Алексеевка, Черниговка, Камыш-Заря, Каменка, Благовещенка, Розовка, Шевченково, Андреевка, Тимошовка.

По информации Андрющенко, в первой половине дня по трассе Мариуполь — Запорожье прошло пять колонн автобусов в количестве 5-8. Их сопровождали военные оккупанты.

Позже примерно в 15:00 возле села Никольского Мариупольского района тоже в сопровождении военизированных лиц было зафиксировано движение четырех автобусов. Два были пустые, еще два с гражданскими.

— Местные неохотно отдают детей на “эвакуацию”, поэтому автобусы возвращаются почти пустыми. Подобное происходило на Херсонщине перед “жестом доброй воли”, — написал Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя опубликовал в Telegram также стриншот одного из оккупантов относительно решения об “эвакуации”. Вместо “эвакуации” был употреблен термин “временное перемещение”.

Кроме того говорилось, что собираются вывозить в первую очередь пожилых людей, детей с родителями и пациентов лечебных учреждений. Андрющенко назвал это сообщение: От авторов “Паники нет”.

Андрющенко добавил, что в целом оккупанты планируют принудительную депортацию в Бердянск по 70 тыс. украинцев.

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