Президент Чехии подарил Зеленскому легендарный пистолет CZ 75

Украинский президент Владимир Зеленский получил в подарок от своего чешского коллеги легендарный чешский пистолет CZ 75.

Об этом президент Чехии Петр Павел сообщил на своей странице в Twitter.

— В феврале 2022 года Россия сильно ударила по несокрушимости народа Украины. В борьбе им с самого начала помогает также чешское оружие. В знак уважения к героизму украинцев я передал Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75 с серийным номером 22, — отметил Павел.

V únoru 2022 ???????? tvrdě narazilo na nezlomnost ???????? lidu. Od začátku jim v boji pomáhají i české zbraně. Na znamení respektu k hrdinství ???????? jsem @ZelenskyyUa předal legendární CZ 75 sériového čísla 22. Edice Řád Bílého lva vystihuje odvahu, se kterou stojí v čele svého národa. pic.twitter.com/uzft38ETOT — Petr Pavel (@prezidentpavel) May 5, 2023

Ян Драгота, генеральный директор и председатель правления компании Colt CZ Group заявил, что этот подарок представляет промышленную традицию Чехии.

— Я очень благодарен за то, что президент Павел выбрал пистолет с ручной гравировкой, изготовленный на чешской оружейной фабрике, как официальный государственный подарок президенту Зеленскому. Этот подарок представляет не только промышленную традицию Чешской Республики, но и поддержку Украины в ее героической борьбе против российской агрессии и защите наших евроатлантических ценностей, — сказал Драгота, которого цитирует чешское издание Blesk.

В связи с этой государственной наградой компания Colt CZ Group готовит благотворительный аукцион пистолета CZ 75 Order of the White Lion с серийным номером RBL-022. Это так называемый виртуальный отпечаток оружия, которое Павел подарил Зеленскому. Вырученные на аукционе средства будут направлены на сборный счет посольства Украины в Чешской Республике для поддержки украинской армии.

Компания Colt CZ Group уже передавала несколько своих изделий на благотворительные аукционы, средства от которых были направлены на сборный счет посольства Украины в Чешской Республике. В целом это были миллионы крон.

Каждый пистолет CZ 75 из серии Ордена Белого Льва украшены чешской национальной символикой в виде листьев липы и двухвостого льва. Элементы управления пистолета, экстрактор, винты рукоятки и дно магазина позолочены, а в правую часть рамки вмонтирован щиток из 14-каратного золота с коронованным двухвостым львом из малого государственного герба Чехии.

По словам представителей компании Colt CZ Group, подаренный президенту Зеленскому пистолет хранится в специальном декорированном кейсе. Он обшит синим микроплюшем и обозначен этикеткой с посвящением от президента Павла на украинском языке.

Холдинг Colt CZ Group является ведущим мировым производителем стрелкового оружия для вооруженных сил Чехии, личной обороны, охоты, спортивной стрельбы и другого коммерческого использования.

Источники: Petr Pavel, Blesk

Фото: Petr Pavel

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.