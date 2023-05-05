Россияне научились препятствовать работе систем HIMARS — CNN

В последнее время Россия все чаще препятствует работе американской артиллерийской ракетной системы HIMARS в Украине.

CNN со ссылкой на источники пишет, что захватчики используют электронные помехи, чтобы вывести из строя систему наведения на цель с помощью GPS. Это приводит к тому, что ракеты не попадают в цель.

Ракетные системы среднего радиуса действия HIMARS были признаны теми, что меняют правила игры и играют ключевую роль в войне с момента их прибытия в Украину летом 2022 года. Но в последние месяцы системы становятся все менее эффективными из-за блокировки со стороны России.

Сообщается, что украинским военным при поддержке США пришлось придумывать различные обходные пути, чтобы противостоять российским усилиям по глушению сигнала.

— Это постоянная игра в кошки-мышки по поиску контрмер против глушения. И непонятно, насколько эта игра является устойчивой в долгосрочной перспективе, — сказал представитель Пентагона.

Учитывая то, что вскоре ожидается большое украинское контрнаступление и Украина полагается на HIMARS, решения, которые помогут украинским войскам достичь значительного прогресса, становятся еще более приоритетными.

В интервью CNN бригадный генерал армии США в отставке Стивен Андерсон подчеркнул, что одно дело — сдерживать россиян там, где они сейчас находятся. Другое дело — выгнать их оттуда. Он добавил, что они год там окапывались.

Он отметил, что HIMARS чрезвычайно важны, и украинцы должны “сохранять эти системы в игре и продолжать использовать их, чтобы иметь возможность наносить эффективные глубокие удары”.

На сегодня Украина получила 18 американских систем HIMARS, и США обязались прислать еще 20. А регулярные объявления администрации Байдена о предоставлении Киеву военной помощи на сотни миллионов долларов включают боеприпасы GMLR для HIMARS, но их точное количество не называют.

Как отмечает CNN, США также помогли украинцам найти и уничтожить российские глушилки. В секретных документах Пентагона это называлось приоритетной задачей.

— Мы будем продолжать отстаивать/рекомендовать, чтобы эти помехи были выведены из строя/уничтожены в максимально возможной степени, — говорится в одном из документов.

Глушение GPS может также повлиять на другие “умные” американские боеприпасы, такие как высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur, выпускаемые из гаубиц, и бомбы JDAM. В утечке документа Пентагона говорится, что JDAM являются особенно уязвимыми к выводу из строя.

Американский чиновник подтвердил CNN, что США консультировали украинцев относительно того, как идентифицировать и уничтожить российские глушилки.

Накануне Минобороны Украины показало, как хранит американские РСЗО HIMARS, а также сообщило, что до сих пор не было уничтожено ни одной установки.

Источник : CNN

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