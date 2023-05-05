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Украина
Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle

США обеспечили Украину почти всем необходимым для контрнаступления — Джон Кирби

США обеспечили Украину почти всем необходимым для контрнаступления — Джон Кирби
Фото: Getty Images

США обеспечили ВСУ почти всем необходимым для проведения контрнаступления и уделяют большое внимание обеспечению Украины средствами противовоздушной обороны.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби отметил, что благодаря американским системам ПВО было сбито большинство крылатых ракет, которые Россия запустила по Украине в течение последних 48-72 часов.

– Мы уделяем большое внимание противовоздушной обороне, – отметил Кирби.

Отмечается, что США обеспечили Вооруженные силы Украины почти всем необходимым для проведения контрнаступления, в частности бронетехникой, артиллерией, системами ПВО, боеприпасами и т.д.

– Мы сделали все возможное. Но это не значит, что мы остановимся, это не значит, что мы все завершили. Вы увидите дальнейшую поддержку со стороны США, – рассказал Кирби.

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США обеспечили Украину почти всем необходимым для контрнаступления — Джон Кирби

Источник: Fox News
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