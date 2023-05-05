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Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle

ССО показали, как уничтожили 10 окупантов в окрестностях Бахмута

Скріншот з відео ССО

В окрестностях города Бахмут оккупант за одну ночь потерял 10 бойцов. Об этом говорится в сообщении Сил специальных операций ВС Украины.

На опубликованном видео продемонстрирована работа бойцов ССО и уничтожение живой силы врага.

— Призраки работают. Каждый рассвет приближает Победу, — говорится в комментарии к видео.

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Фото: Скриншот с видео ССО

Источник: ССО

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