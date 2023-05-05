Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
ССО показали, как уничтожили 10 окупантов в окрестностях Бахмута
В окрестностях города Бахмут оккупант за одну ночь потерял 10 бойцов. Об этом говорится в сообщении Сил специальных операций ВС Украины.
На опубликованном видео продемонстрирована работа бойцов ССО и уничтожение живой силы врага.
— Призраки работают. Каждый рассвет приближает Победу, — говорится в комментарии к видео.
Фото: Скриншот с видео ССО
Источник: ССО
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