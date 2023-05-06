Украине необходимы гарантии безопасности: Жовква о целях саммита НАТО в Вильнюсе

До того, как Украина станет членом НАТО, нашей стране необходимы гарантии безопасности.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

– До того, как Украина станет членом НАТО, Украине необходимы гарантии безопасности. Все эти вопросы следует рассмотреть в Вильнюсе на саммите НАТО 11-12 июля 2023 года. В Вильнюсе мы хотим, чтобы начала формироваться процедура модальности, как Украина войдет в НАТО, как Украина может быть приглашена в НАТО, а это начало процедуры, как Украина получит гарантии безопасности до момента вступления, так же как это получила та же Финляндия. После того, как Финляндия подала заявку, а затем началась процедура вступления, и до момента, как они вступили, был последний документ ратифицирован Турцией, они имели гарантии безопасности. Не от всех членов НАТО, от тех, кто на это согласился, — говорит он.

При этом Жовква отметил, что гарантии безопасности должны начать свое действие немедленно, как только будут подписаны соответствующие документы.

— То, что сейчас Украина получит на поле боя и эту западную технику, от систем ПВО до артиллерии, от танков до бронетехники, вооружение, соответственно, боеприпасы — это также часть гарантий безопасности, — подчеркнул он.

Кроме того, Жовква отметил, что гарантии безопасности в виде F-16 тоже будут.

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