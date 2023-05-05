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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Вас на убой бросают: жена оккупанта об отправлении солдат РФ на верную смерть

Російський окупант

Жена мобилизованного военнослужащего одного из подразделений РОВ жалуется на ужасное отношение руководства к подчиненным, которых отправляют “на убой”.

Об этом говорится в очередном аудиоперехвате ГУР Минобороны Украины.

— Вас на убой отправили. Давайте все молчать, действительно, бл*дь. Выбора нет, та вы не хотите искать, бл*дь. Чтоб ты понимал, знаешь, что мне сегодня сказали? В девятку даже зеков не берут, а берут на убой. Никого там не ценят. Говорят, у нас в девятку зеков взяли и забыли, — кричит женщина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 436-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГУР

Армия России, Война в Украине, Разведка
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