Вас на убой бросают: жена оккупанта об отправлении солдат РФ на верную смерть

Жена мобилизованного военнослужащего одного из подразделений РОВ жалуется на ужасное отношение руководства к подчиненным, которых отправляют “на убой”.

Об этом говорится в очередном аудиоперехвате ГУР Минобороны Украины.

— Вас на убой отправили. Давайте все молчать, действительно, бл*дь. Выбора нет, та вы не хотите искать, бл*дь. Чтоб ты понимал, знаешь, что мне сегодня сказали? В девятку даже зеков не берут, а берут на убой. Никого там не ценят. Говорят, у нас в девятку зеков взяли и забыли, — кричит женщина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 436-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГУР

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.