Все в огне: РФ обстреляла Бахмут фосфорными снарядами

Россия обстреляла Бахмут Донецкой области фосфорными бомбами, запрещенными Женевской конвенцией.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВС Украины.

— Враг использовал фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте, пытаясь стереть город с лица земли. Однако воины ССО и других подразделений Сил обороны продолжают мужественно защищать город. И в этих условиях мы продолжаем уничтожать врага, — говорится в сообщении.

Также обнародовано соответствующее видео, на котором видно, как РФ обстреливает город фосфорными бомбами.

Справка. При попадании на кожу человека белый фосфор вызывает тяжелые ожоги (термические и химические), обусловленные самим фосфором и его продуктами горения. Белый фосфор является ядовитым, смертельная доза составляет 0,05—0,15 грамм. Белый фосфор хорошо растворяется в жидкостях организма и при проникании внутрь быстро всасывается.

Напомним, что российские захватчики вечером 5 мая обстреляли ракетами С-300 заводы в Славянске и Краматорске Донецкой области.

Фото: скрин с видео

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