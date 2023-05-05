Есть несколько десятков фактов извлечения детей из семей украинских беженцев — Лубинец

Офис Омбудсмена зафиксировал несколько десятков случаев изъятия в европейских странах украинских детей из семей беженцев.

Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

– Такие факты есть, мы их сейчас зафиксировали несколько десятков. В чем проблема — в том, что согласно европейскому законодательству, официальный в Украине опекун не является официальным опекуном на территории ЕС, — заявил он.

Уполномоченный отметил, что другое дело, когда некоторые страны понимают, в какой ситуации находятся украинцы и не поднимают этот вопрос или просто помогают украинцам выжить.

А есть те страны, где у нашей власти есть проблемы на этот счет, проинформировал Лубинец.

– Скажу так: случаи, на наш взгляд, нарушения прав граждан Украины есть. И я в первую очередь обращаюсь к своим партнерам-омбудсменам этих стран. Мы даже отдельно проработали с одной страной юридический документ, позволяющий вмешиваться в эту ситуацию нашим общим группам, — сказал омбудсмен.

По его словам, украинская сторона добилась самого главного – того, что там перестали физически забирать детей из семей украинских граждан.

– У нас есть некоторые факты уже изъятых украинских детей, по которым мы сейчас занимаемся. И мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы помочь этим детям вместе с родителями просто вернуться на территорию Украины, – заявил он.

Источник : Укринформ

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