Глушение навигации в Москве не помешает украинским БпЛА сориентироваться в небе – Владимир Яценко

Глушение систем GPS и ГЛОНАСС в Москве перед парадом на 9 мая не помешает украинским беспилотникам сориентироваться в небе, поскольку в столице России есть четыре аэропорта с включенной системой навигации.

Об этом на своей странице в Facebook написал разработчик БпЛА Довбуш Владимир Яценко.

— “В деревне дураков кипит работа”. В Москве пропал сигнал всех систем спутниковой навигации. Московские таксисты в панике – большинство очень плохо знают город, потому что они почти все “не местные”. Пусть кто-то этим идиотам расскажет, что у них четыре аэропорта с включенной системой навигации, значит, есть возможность сориентироваться украинским БпЛА во вражеском небе, — отмечает Владимир Яценко.

Как сообщалось ранее, в конце марта Владимир Яценко объявил премию в размере 20 млн грн тому разработчику беспилотников, чей БпЛА сможет приземлиться 9 мая во время парада на Красной площади в Москве.

Из-за активности дронов 4 мая в столице России начали глушить системы навигации.

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