Отрицал преступления россиян и оскорблял ВСУ: в Харькове задержали иностранного блогера

Служба безопасности Украины задержала в Харькове иностранного блогера, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о войне.

Фигурант имеет гражданство одной из стран Латинской Америки, но уже несколько лет проживает в Харькове.

— После начала полномасштабного вторжения блогер одним из первых поддержал российских захватчиков и героизировал их военные преступления. Также он занимался дискредитацией высшего военно-политического руководства и Сил обороны нашего государства, — сообщили в СБУ.

Весной прошлого года блогер снимал провокационные видео, в которых пытался фиксировать лица украинских защитников и оскорблял их.

Свои “стримы” публиковал на двух собственных каналах в YouTube и Telegram с общей аудиторией почти 300 тыс. подписчиков.

— Кроме того, в комментариях он отрицал факты российских ракетных ударов по украинским городам и массовых убийств рашистами мирных людей. Во время обысков по адресу проживания фигуранта обнаружены мобильные телефоны и компьютер с доказательствами незаконной деятельности, — говорится в сообщении.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты преступных действий иностранного блогера.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по чч. 2 и 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное повторно).

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Источник : СБУ

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