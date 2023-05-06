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Татьяна Забожко, редактор ленты

Спасибо ПВО – Вилкул о взрывах в Кривом Роге

Збитий дрон

Утром 6 мая в Кривом Роге Днепропетровской области начались взрывы.

На ситуацию в городе оперативно отреагировал руководитель Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

– У нас все ровно. Спасибо ПВО! – лаконично прокомментировал взрывы в Кривом Роге Александр Вилкул.

Руководитель областной военной администрации Сергей Лысак добавил, что в районе Кривого Рога Воздушное командование Восток уничтожило еще один вражеский дрон.

– Спасибо, ребята! Держите небо над Украиной! – написал Сергей Лысак.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 437-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Вилкул, Сергей Лысак

Фото: Воздушное командование Восток

Безпілотники, Дрони, Кривой Рог
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