Спасибо ПВО – Вилкул о взрывах в Кривом Роге
Утром 6 мая в Кривом Роге Днепропетровской области начались взрывы.
На ситуацию в городе оперативно отреагировал руководитель Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
– У нас все ровно. Спасибо ПВО! – лаконично прокомментировал взрывы в Кривом Роге Александр Вилкул.
Руководитель областной военной администрации Сергей Лысак добавил, что в районе Кривого Рога Воздушное командование Восток уничтожило еще один вражеский дрон.
– Спасибо, ребята! Держите небо над Украиной! – написал Сергей Лысак.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 437-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Александр Вилкул, Сергей Лысак
Фото: Воздушное командование Восток
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев