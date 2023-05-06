Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности

В субботу, 6 мая, в Украине отмечают День пехоты. Это важнейший род войск, ведь без пехоты невозможно идти в наступление и обороняться. Все бремя войны в первую очередь ложится именно на плечи пехоты.

В нынешней российско-украинской войне все победы, которые имеем, – благодаря пехоте Вооруженных сил. Но при этом значительно эффективнее пехота будет при участии разведки и при огневой поддержке артиллерии и авиации.

Со времен Второй мировой войны армии мира эволюционировали колоссально. Пехотинец — это уже не солдат с автоматом и саперной лопаткой, это воин в качественной форме и бронежилете, с приборами ночного видения, дронами для дальней разведки. Стрелковое оружие стало более точным и дальнобойным.

В армиях особое внимание уделяют развитию индивидуальных возможностей пехотинца, ведь важно все: физическая сила, психическая устойчивость и опыт. Учат работать в слаженности с другими родами войск.

Пехотинец должен быть сильными и выносливым, ведь часто на длинные дистанции надо переносить на себе по 35 кг (а то и больше) оружия, экипировки, собственных вещей.

Несмотря на колоссальное развитие вооружений, роль пехоты и в дальнейшем будет оставаться высокой в современном мире. Учитывая войну в Украине, именно пехота проводит антитеррористические и стабилизационные мероприятия.

Пехота также играет главную роль в боевых действиях в населенных пунктах, как во время наступления, так и в обороне.

Как изменилась украинская пехота со времен СССР

В комментарии Фактам ICTV военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что с советских времен украинская пехота изменилась колоссально, и сейчас подготовка наших бойцов почти полностью соответствует стандартам НАТО.

— В советские времена пехотинец — это был просто солдат в форме, с каской, флягой и автоматом. И такой солдат готов был выполнять определенные задачи. А отношение тогда к пехоте было как к самому простому виду формирований, то есть применяли везде, где только можно, — говорит Мусиенко.

А вот трансформация украинской пехоты началась с 2014 года, когда с началом войны на Донбассе приобрело масштабы волонтерское движение.

Волонтеры начали собирать средства, экипировать украинских бойцов современными приборами ночного видения, прицелами, аптечками. Воинов обеспечивали лучшими бронежилетами. Впоследствии к обеспечению присоединилось государство — это и огнеупорная форма, и лучшие образцы вооружения.

Украинский пехотинец гораздо лучше обеспечен, чем российский. Он использует тепловизоры, приборы ночного видения, качественные аптечки. Наши военные имеют такие виды вооружений, как Carl Gustaf, Javelin, NLAW и тому подобное. Имеем стрелковое оружие по натовским стандартам, отметил Александр Мусиенко.

Применение нашей пехоты и российской

Российское командование не жалеет свою пехоту, применяя ее как штурмовые отряды. То есть, они не считаются с потерями в живой силе.

Вооруженные силы Украины действуют иначе: нам важно огневое прикрытие. Именно поэтому было так важно получить западные танки и бронетехнику.

Такая техника является эффективной для выполнения задач по поражению укрепленных огневых позиций врага. А Россия просто бросает в бой так называемую легкую пехоту.

Феномен украинской теробороны

Украинская территориальная оборона, или народная армия – это огромное проявление воли народа к борьбе за свободу.

Довольно необычно было видеть, особенно в начале полномасштабного военного вторжения России, как врачи, автомеханики, юристы, учителя оставляли свою работу, шли в территориальные центры комплектования, чтобы записаться в ряды теробороны и с оружием стать на защиту своего населенного пункта.

Украинская территориальная оборона – это о национальном сопротивлении.

— Это, можно сказать, масштабное партизанское движение, но при координации Вооруженных сил, — подчеркнул военный эксперт.

В других странах действуют резервы. Например, в США — это нацгвардия; в Швейцарии гражданские-резервисты могут дома хранить оружие, и в случае агрессии встать на защиту страны. Подобная система действует и в Израиле.

В Великобритании оружие могут иметь только те, кто подписал контракт резервиста.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что после окончания войны было бы хорошо, если бы силы Территориальной обороны имели право хранить у себя оружие, и в случае чего им не надо будет снова получать его.

Поэтому в нынешних реалиях важно всячески поддерживать наше войско, внедрять новейшие образцы вооружения, обучать и тренировать воинов. Важно подстраиваться под новые тактики ведения войны, как, например, с использованием дронов, чтобы выявлять и уничтожать противника на больших расстояниях.

Характер пехоты останется неизменным — это всегда будут мобильные и универсальные военные формирования.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.