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Марта Бондаренко, редактор ленты

Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности

український воїн
Фото: Факты ICTV

В субботу, 6 мая, в Украине отмечают День пехоты. Это важнейший род войск, ведь без пехоты невозможно идти в наступление и обороняться. Все бремя войны в первую очередь ложится именно на плечи пехоты.

В нынешней российско-украинской войне все победы, которые имеем, – благодаря пехоте Вооруженных сил. Но при этом значительно эффективнее пехота будет при участии разведки и при огневой поддержке артиллерии и авиации.

Со времен Второй мировой войны армии мира эволюционировали колоссально. Пехотинец — это уже не солдат с автоматом и саперной лопаткой, это воин в качественной форме и бронежилете, с приборами ночного видения, дронами для дальней разведки. Стрелковое оружие стало более точным и дальнобойным.

В армиях особое внимание уделяют развитию индивидуальных возможностей пехотинца, ведь важно все: физическая сила, психическая устойчивость и опыт. Учат работать в слаженности с другими родами войск.

Украинская пехота — как менялась и какие перспективы развития пехоты

Сухопутные войска ВСУ

Пехотинец должен быть сильными и выносливым, ведь часто на длинные дистанции надо переносить на себе по 35 кг (а то и больше) оружия, экипировки, собственных вещей.

Несмотря на колоссальное развитие вооружений, роль пехоты и в дальнейшем будет оставаться высокой в современном мире. Учитывая войну в Украине, именно пехота проводит антитеррористические и стабилизационные мероприятия.

Пехота также играет главную роль в боевых действиях в населенных пунктах, как во время наступления, так и в обороне.

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Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности

Как изменилась украинская пехота со времен СССР

В комментарии Фактам ICTV военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что с советских времен украинская пехота изменилась колоссально, и сейчас подготовка наших бойцов почти полностью соответствует стандартам НАТО.

— В советские времена пехотинец — это был просто солдат в форме, с каской, флягой и автоматом. И такой солдат готов был выполнять определенные задачи. А отношение тогда к пехоте было как к самому простому виду формирований, то есть применяли везде, где только можно, — говорит Мусиенко.

А вот трансформация украинской пехоты началась с 2014 года, когда с началом войны на Донбассе приобрело масштабы волонтерское движение.

Волонтеры начали собирать средства, экипировать украинских бойцов современными приборами ночного видения, прицелами, аптечками. Воинов обеспечивали лучшими бронежилетами. Впоследствии к обеспечению присоединилось государство — это и огнеупорная форма, и лучшие образцы вооружения.

Украинская пехота — как менялась и какие перспективы развития пехоты

Сухопутные войска ВСУ

Украинский пехотинец гораздо лучше обеспечен, чем российский. Он использует тепловизоры, приборы ночного видения, качественные аптечки. Наши военные имеют такие виды вооружений, как Carl Gustaf, Javelin, NLAW и тому подобное. Имеем стрелковое оружие по натовским стандартам, отметил Александр Мусиенко.

Применение нашей пехоты и российской

Российское командование не жалеет свою пехоту, применяя ее как штурмовые отряды. То есть, они не считаются с потерями в живой силе.

Вооруженные силы Украины действуют иначе: нам важно огневое прикрытие. Именно поэтому было так важно получить западные танки и бронетехнику.

Такая техника является эффективной для выполнения задач по поражению укрепленных огневых позиций врага. А Россия просто бросает в бой так называемую легкую пехоту.

Феномен украинской теробороны

Украинская территориальная оборона, или народная армия – это огромное проявление воли народа к борьбе за свободу.

Довольно необычно было видеть, особенно в начале полномасштабного военного вторжения России, как врачи, автомеханики, юристы, учителя оставляли свою работу, шли в территориальные центры комплектования, чтобы записаться в ряды теробороны и с оружием стать на защиту своего населенного пункта.

Украинская пехота — как менялась и какие перспективы развития пехоты

Сухопутные войска ВСУ

Украинская территориальная оборона – это о национальном сопротивлении.

— Это, можно сказать, масштабное партизанское движение, но при координации Вооруженных сил, — подчеркнул военный эксперт.

В других странах действуют резервы. Например, в США — это нацгвардия; в Швейцарии гражданские-резервисты могут дома хранить оружие, и в случае агрессии встать на защиту страны. Подобная система действует и в Израиле.

В Великобритании оружие могут иметь только те, кто подписал контракт резервиста.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что после окончания войны было бы хорошо, если бы силы Территориальной обороны имели право хранить у себя оружие, и в случае чего им не надо будет снова получать его.

Поэтому в нынешних реалиях важно всячески поддерживать наше войско, внедрять новейшие образцы вооружения, обучать и тренировать воинов. Важно подстраиваться под новые тактики ведения войны, как, например, с использованием дронов, чтобы выявлять и уничтожать противника на больших расстояниях.

Характер пехоты останется неизменным — это всегда будут мобильные и универсальные военные формирования.

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Война в Украине, військовослужбовці, ВСУ, Украинская армия
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