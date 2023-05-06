Информация о полной остановке Запорожской АЭС не соответствует действительности — Энергоатом
По состоянию на 6 мая, изменений в работе захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции нет.
Об этом сообщил Энергоатом.
Отмечается, что станция не производит электрическую энергию, потребляя ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей.
— Пять энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, 5-й энергоблок — в состоянии горячей остановки, — говорится в сообщении.
При этом заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности.
В Энергоатоме призвали доверять только проверенным официальным источникам информации.
Напомним, что сегодня, 6 мая, пропагандистские СМИ распространили “новость” о полной остановке всех энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.