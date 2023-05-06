Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Информация о полной остановке Запорожской АЭС не соответствует действительности — Энергоатом

Информация о полной остановке Запорожской АЭС не соответствует действительности — Энергоатом
Фото: Getty Images

По состоянию на 6 мая, изменений в работе захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции нет.

Об этом сообщил Энергоатом.

Отмечается, что станция не производит электрическую энергию, потребляя ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей.

— Пять энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, 5-й энергоблок — в состоянии горячей остановки, — говорится в сообщении.

При этом заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности.

В Энергоатоме призвали доверять только проверенным официальным источникам информации.

Напомним, что сегодня, 6 мая, пропагандистские СМИ распространили “новость” о полной остановке всех энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

АЕС, Война в Украине, Энергоатом, Енергодар, Запорожская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей
Информация о полной остановке Запорожской АЭС не соответствует действительности — Энергоатом
Громко почти каждый день: в Севастополе снова раздаются взрывы
вибух
Жданов объяснил, почему Россия каждый день стала обстреливать Украину
Ракета
На данный момент несколько сотен женщин-военных находятся в плену РФ — Координационный штаб
Информация о полной остановке Запорожской АЭС не соответствует действительности — Энергоатом
Украина вернула из российского плена 45 защитников Азовстали
Звільнення військових з полону РФ
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
В Киеве прошел конгресс, посвященный женщинам в сфере безопасности и обороны
Информация о полной остановке Запорожской АЭС не соответствует действительности — Энергоатом
Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город
Информация о полной остановке Запорожской АЭС не соответствует действительности — Энергоатом
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
Информация о полной остановке Запорожской АЭС не соответствует действительности — Энергоатом
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (05.05.2023)
Информация о полной остановке Запорожской АЭС не соответствует действительности — Энергоатом
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь