Не осталось ни одного авто и оборудования: оккупанты разграбили предприятия в Энергодаре

В Энергодаре, по состоянию на 5 мая, на территории предприятия Электроюжмонтаж-10 не осталось ни одного легкового автомобиля, там разграблен склад, а также вывезено станковое оборудование.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

Кроме того, отмечается, что все чаще поступает информация о низком уровне морально-психологического состояния личного состава противника.

Так, в одном из подразделений армии РФ в поселке Мулино Нижегородской области командиры открыто называют подчиненных “пушечным мясом”. Военнослужащие жалуются на неудовлетворительное медицинское обеспечение, а также нехватку средств индивидуальной защиты и экипировки.

— Около 50% личного состава не имеют возможности оформить платежные карты, опасаются, что в случае их гибели, их деньги не достанутся семьям, — добавляют в Генштабе.

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