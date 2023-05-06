Оккупанты сообщили об “остановке всех блоков” ЗАЭС. Это может быть подготовкой к провокациям — Федоров
Пропагандистские СМИ распространяют “новость” о полной остановке всех энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, хотя эта информация не была тайной еще в январе.
– Коллектив Запорожской атомной станции делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности. Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, – говорится в сообщении, подписанном оккупационным “директором Запорожской атомной станции” Юрием Черничуком.
В то же время выглядит так, что цель публикации – “успокоить” панику, вызванную, очевидно, выездом оккупантов из Энергодара и территории станции, а также объяснить депортацию детей.
Он уверяет, что решение “губернатора Запорожской области” Евгения Балицкого касается “временного перемещения некоторых категорий граждан и связано прежде всего с беспокойством психологическим состоянием детей”.
Семьям с детьми предлагается выехать за пределы города “на короткое время в более спокойные места, подготовленные для проживания”.
– Необходимости эвакуации работников станции и жителей города пока нет. Соблюдайте спокойствие, – убеждает оккупант.
Между тем Мелитопольский городской голова Иван Федоров убежден, что это сообщение может быть частью подготовки к провокациям на временно оккупированной части Запорожской области.
– Рашисты сообщили об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС. Вместе с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ, –отмечает он.
Федоров обратился к жителям оккупированных территорий с просьбой избегать массовых скоплений людей и держаться подальше от мест пребывания оккупантов.
Напомним, российская армия оккупировала Запорожская АЭС в марте 2022 года. Захватчики разместили там военнослужащих и боевую технику. Свои позиции они обустроили даже на реакторах.
Фото: Энергоатом