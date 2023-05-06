Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Подготовка контрнаступления ВСУ: Залужный провел переговоры с Милли

Залужний і Міллі
Фото: Генштаб ВСУ, Getty Images

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел новые переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

О деталях телефонного разговора он сообщил в своем Telegram-канале.

Залужный отметил, что поддерживает постоянный диалог с генералом Милли. В этот раз темой переговоров была подготовка украинских войск к контрнаступлению и ситуация на фронте.

– Во время телефонного разговора проинформировал об обстановке на фронте и подготовке к предстоящим шагам нашей армии для деоккупации украинской территории, — подчеркнул Залужный.

Он также поблагодарил США за очередной пакет военной помощи, о котором на днях объявил Пентагон.

Генералы договорились “продолжать активно взаимодействовать”.

3 мая Соединенные Штаты сообщили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $300 млн. В него вошли дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, 155-мм гаубицы и артиллерийские снаряды, минометные мины, авиационные ракеты Hydra-70 и другое вооружение.

На днях координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что США предоставили ВСУ почти все необходимое для проведения контрнаступления.

Читайте также
Марка Милли на посту главы Генштаба США может сменить Си Кей Браун — Politico
Подготовка контрнаступления ВСУ: Залужный провел переговоры с Милли

Источник: Telegram Валерия Залужного

Война в Украине, Валерий Залужный, ВСУ, Марк Міллі, Украина-США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Оккупанты сообщили об “остановке всех блоков” ЗАЭС. Это может быть подготовкой к провокациям — Федоров
Окупанти на ЗАЕС
Вместо боев за Бахмут – подготовка к контрнаступлению ВСУ: ISW об изменении приоритетов РФ
Бахмут
ССО показали новые кадры обстрела Бахмута запрещенными фосфорными бомбами
фосфорні бомби
ЗРК Patriot: что известно о комплексе ПВО, сбившем ракету Кинжал
Системи ППО Patriot
В 10 раз выше скорости звука, дальность поражения 3 тыс. км: что такое ракетный комплекс Кинжал
рк кинжал
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
Подготовка контрнаступления ВСУ: Залужный провел переговоры с Милли
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (05.05.2023)
Подготовка контрнаступления ВСУ: Залужный провел переговоры с Милли
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (05.05.2023)
Подготовка контрнаступления ВСУ: Залужный провел переговоры с Милли
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (05.05.2023)
Подготовка контрнаступления ВСУ: Залужный провел переговоры с Милли
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь