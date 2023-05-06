Подготовка контрнаступления ВСУ: Залужный провел переговоры с Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел новые переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

О деталях телефонного разговора он сообщил в своем Telegram-канале.

Залужный отметил, что поддерживает постоянный диалог с генералом Милли. В этот раз темой переговоров была подготовка украинских войск к контрнаступлению и ситуация на фронте.

– Во время телефонного разговора проинформировал об обстановке на фронте и подготовке к предстоящим шагам нашей армии для деоккупации украинской территории, — подчеркнул Залужный.

Он также поблагодарил США за очередной пакет военной помощи, о котором на днях объявил Пентагон.

Генералы договорились “продолжать активно взаимодействовать”.

3 мая Соединенные Штаты сообщили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $300 млн. В него вошли дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, 155-мм гаубицы и артиллерийские снаряды, минометные мины, авиационные ракеты Hydra-70 и другое вооружение.

На днях координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что США предоставили ВСУ почти все необходимое для проведения контрнаступления.

Источник: Telegram Валерия Залужного

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