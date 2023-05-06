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Резников рассказал, что лично для него победа Украины

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Министр обороны Алексей Резников в интервью Дмитрию Комарову рассказал, что для него победа.

– Для меня победа – это, когда мы с вами договоримся о каком-то очередном проекте вашем, а я буду вас сопровождать в нем как свободный человек, и вылетать мы будем с вами из Борисполя. Это будет означать – настолько безопасно стало в Украине, она победила и международная авиакомпания открыла рейсы из Борисполя, – сказал он.

Резников отметил, что юридическое оформление победы будет длиться не один день.

— Я убежден, что оно будет с участием партнеров, слово капитуляция, оно мне очень нравится. Я его очень люблю, – сказал Резников.

При этом он напомнил о телефонном звонке от министра обороны РФ Сергея Шойгу накануне войны. Резников отметил, что тогда Украине предлагали капитуляцию.

— Он очень нулево это говорил, он говорит, я выполняю просьбы, я посредник, я передаю вам сигнал от министра Шойгу, что они готовы принять вашу капитуляцию… И я, конечно, не имея ни времени, ни возможности посоветоваться, ответил, что я готов принять капитуляцию России, передайте это, – отметил он.

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Война в Украине, Алексей Резников
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