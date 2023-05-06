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Резников рассказал, что остановило Россию от планов захватить Одессу

Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Россия намеревалась захватить Одессу и выйти в Молдову, чтобы угрожать всему региону Бессарабии, но защитники Николаева и штормы в Черном море не дали реализовать план Кремля.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в фильме Дмитрия Комарова Год за кадром.

Он напомнил, что в прошлый раз, когда был потоплен флагман РФ, это была русско-японская война, во время Цусимской битвы.

Резников рассказал, что во времена Советского Союза в Николаеве было изготовлено четыре одинаковых корабля, которые считались охотниками на авианосцев.

По словам министра, потопление флагмана Черноморского флота РФ Москвы имеет два значения для войны — военно-стратегическое изменение и идеологически-политическое.

— Стратегическая цель Кремля полный захват юга Украины, всю полосу — Азов, Черное море и до Приднестровья, — напомнил он.

Министр говорит, что россиянам, для того, чтобы полностью контролировать выход на Крым и блокировать Украину от Черного моря и от Азова и остановить экономическую независимость с невозможностью поставок зерна, масла, кукурузы, семян в страны Африки, Азии и тому подобное.

Таким образом, Россия хотела создать угрозы голода и таким образом заставить Запад торговаться с Россией и договариваться.

— Если они замыкают в коридор в Приднестровье, которым под их контролем, то они начинают уже угрожать Молдове и начинается продолжение их сценария по восстановлению империи под названием Советский Союз или российский союз. Для этого им было очень важно захватить Одессу, — объясняет он.

Министр говорит, что для захвата Одессы россияне пошли с оккупацией через Херсон и попытались обойти Николаев, чтобы потом атаковать Одессу с суши и с моря провести десантную операцию кораблями и морпехами.

И вот все, Одесса захвачена, дальше Бессарабия, и все, решение завершено. Но благодаря мужеству защитников Николаева, они их остановили и не дали им уйти. Благодаря везению, погоде, штормам, их десантные корабли не могли начать десантную операцию с моря. И это дало время одесситам подготовиться. Но угроза с моря оставалась, поскольку у нас флота такого мощного не было, а средств поражения противокорабельных тоже не было, — объясняет Резников.

Именно поэтому россияне стояли под Одессой и терроризировали город и область, поскольку знали, что не могут получить ответ.

— Когда потопили Москву на расстоянии там более 200 км, стало понятно, что если Москва пошла на дно, то десантный корабль, который несет на себе 600 душ моряков с техникой — легко пойдет на дно. И уже вопрос десантной операции с моря это самоубийство, — сказал министр.

Напомним, вечером 14 апреля 2022 года был затоплен флагман Черноморского флота РФ Москва. Затопление связывают с попаданием двух ракет системы Нептун в российский корабль в то время, когда беспилотники отвлекали внимание крейсера.

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Корабель, Николаев, Москва, Одесса, Алексей Резников, Россия, Черное море
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