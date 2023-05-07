Годами учатся и то, вон сколько перебили: оккупант жалуется на отсутствие специалистов на фронте — ГУР

Военнослужащий РФ жалуется матери на отсутствие специалистов на боевых позициях и формирование штурмовых отрядов из числа мобилизованных, а также рассказывают про слухи о дальнейшей судьбе “СВО”.

Это следует из нового аудиоперехвата Главного управления разведки Минобороны Украины.

Оккупант рассказывает, что их в очередной раз обещают вернуть домой, однако при этом раньше командование РФ обманывало мобилизованных.

— Нам уже говорили тогда тоже — сначала домой едете, а потом хотели на “передок” отправить, — говорит он.

При этом мать оккупанта прямо называет своего сына живой мишенью, пока он воюет против Украины.

Россиянин также жалуется, что его хотят перевести в боевое подразделение Шторм, однако он не хочет подписывать никаких документов. При этом мать оккупанта говорит, что штурмовые бригады россиян, наверняка, имеют специалистов и необходимое оборудование в распоряжении.

— Спецов-то не осталось, никого нормальных! Перещёлкали всех давно. Если в Россию вывезут, я домой приеду, я сбегу, — говорит он.

Однако мать отговаривает оккупанта от того, чтобы он возвращался домой. При этом она жалуется, что война, вероятно, надолго.

— Он же, видишь, Путин, сейчас переделает на этот — “КТО”- контртеррористическая операция будет, наверное. А в контртеррористической операции мобилизованные не присутствуют, — рассказывает российский военнослужащий.

Мать россиянина жалуется, что мобилизованные не соответствуют уровню подготовки, который есть у контрактников, поскольку “мобилизованные за 3 месяца не стали спецами”.

— Люди годами обучаются и то, вон, сколько перебили, — сетует она.

На что оккупант соглашается и говорит, что есть его соотечественники, которые и пяти минут на фронте не живут.

— Только приехал и уже “готовый”. Все, домой поехал, — говорит он.

В другом перехвате, опубликованном ГУР ранее, жена мобилизованного оккупанта жалуется на ужасное отношение военного командования к подчиненным, которых отправляют “на убой”.

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