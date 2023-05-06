Российский генерал был шокирован: Резников рассказал детали Харьковского контрнаступления

Реализация Харьковского контрнаступления стала возможной благодаря страху российских военных перед командованием и системе “Глаза”.

Об этом в фильме Дмитрия Комарова Год за кадром рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников.

По словам министра обороны Украины, это был еще один пример нашей подготовки: к операции, планирование и, соответственно, реализация.

— Мы использовали систему “Глаза”. Сейчас уже можно сказать о таком проекте. Это не то чтобы секрет, просто мы его не объявляли, — говорит он.

По его словам, Украина имеет систему, в которой есть оператор, имеющий контакт другими и координирующий действия военных на земле.

— Сейчас у нас в воздухе более тысячи операторов различных типов дронов от маленьких простых до больших серьезных. Онлайн, постоянное наблюдение и подразделения это видят. Это не только командование видит, но и артиллеристы. Поэтому, благодаря нашей доминации в воздухе “глазами”, различных подразделений, командование тоже это видело, и мы видели, как и что происходит. Поэтому наши ребята двигались вперед. А вот россияне не докладывают своему начальству, когда у них идет потеря территории. Они до двух дней держат доклад “наверх”, чтобы им не прилетело, — пояснил Резников.

Министр обороны говорит, что когда российский генерал, который отвечает за логистику, думая, что он находится в глубоком тылу, в 60 км от линии фронта, едет с колонной техники, и его встречают украинские военные и берут эту колонну в плен — российский генерал шокирован.

— Потому что у него даже в голову не могло прийти, что украинцы уже будут, в их понимании, в глубоком тылу. Когда наши десантники, если правильно помню, из 80-й бригады, на австралийских Bushmaster, вышли на реку Оскол, что в Купянске. Ну, это просто! Я посмотрел на карте: Красавчики, — рассказал министр.

Алексей Резников говорит, что тогда попросил записать на английском языке обращение и отправил коллеге из Австралии, в котором сказал “Видишь, не зря (бронемашины Bushmaster, — Ред.) передавал. Давай еще!”

Министр Резников также отметил, что успех контрнаступления — это мастерство украинских военных.

— Поэтому это планирование нашего командования, правильное, грамотное и продуманное применение всех сил, осведомленность того, что происходит. Поэтому очень важно развивать украинский БпЛА-сектор, — сказал он.

Ранее, в документальном фильме Харьковское контрнаступление. Земля. были обнародованы детали успеха украинского наступления на Харьковщине. Факты ICTV рассказывали о них в материале.

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