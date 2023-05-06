Татьяна Забожко, редактор ленты
Еще 560 уничтоженных оккупантов: новые данные Генштаба ВСУ о потерях РФ
Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще более полутысячи российских оккупантов.
На 437-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли 193 770.
Потери РФ на 6 мая 2023
- личного состава / personnel ‒ около/ about 193 770 (+560) человек ликвидировано / persons were liquidated,
- танков / tanks ‒ 3 717 (+7) ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 7 238 (+14) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 2 992 (+14) ед,
- РСЗО / MLRS – 552 (+2) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 306 (+2) ед,
- самолетов / aircraft – 308 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2 554 (+14),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 947 (+0),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5 936 (+20) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 375 (+2).
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.