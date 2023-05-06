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Еще 560 уничтоженных оккупантов: новые данные Генштаба ВСУ о потерях РФ

Знищена техніка Росії

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще более полутысячи российских оккупантов.

На 437-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли 193 770.

Потери РФ на 6 мая 2023

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 193 770 (+560) человек ликвидировано / persons were liquidated,
  • танков / tanks ‒ 3 717 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 7 238 (+14) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 2 992 (+14) ед,
  • РСЗО / MLRS – 552 (+2) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 306 (+2) ед,
  • самолетов / aircraft – 308 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2 554 (+14),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 947 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5 936 (+20) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 375 (+2).

Война в Украине
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