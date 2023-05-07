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Илья Нежигай, редактор ленты

В Сумской области прогремели взрывы во время тревоги

В Сумской области прогремели взрывы во время тревоги
Фото: Depositphotos

В Шосткинском районе Сумской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-сообщества.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Порталы, отслеживающие активность врага в небе, сообщали, что на взлет в РФ пошли стратегические бомбардировщики Ту-22м3, которые могут нести сверхзвуковые ракеты.

Сейчас представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах.

Взрыв, Сумская область
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