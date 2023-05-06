Еще один дрон на металлолом: ВК Восток уничтожило Shahed над Днепропетровщиной

Утром 6 мая в Днепре во время объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв.

Обновлено в 09:06.

Как стало известно, российские военные продолжили ночную атаку области дронами-камикадзе типа Shahed.

Таким образом к четырем сбитым ночью над Днепропетровской областью Шахедов добавился пятый.

– Наша ПВО снова превратила вражеский беспилотник в кучу металлолома – защитники из Воздушного командования Восток сбили над областью еще один БПЛА. Спасибо за работу. Лучшие, – сообщил утешительную новость руководитель областной военной администрации Серний Лысак.

За ночь подразделения Воздушного командования Восток в зоне своей ответственности уничтожили восемь беспилотников, среди которых три – в Донецкой области.

Фото: Воздушное командование Восток

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