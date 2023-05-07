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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Боятся удара ВСУ: оккупанты объяснили, почему перекрывали движение по Керченскому мосту

Керченський міст, Кримський міст
Фото: Getty Images

6 мая оккупанты перекрывали движение по Керченскому мосту из-за ракетной опасности. С места эвакуировали 10 сотрудников ДПС и сотню сотрудников стационарного смотрового комплекса минтранса РФ.

Об этом сообщает Тelegram-канал ASTRA.

Население об угрозе не оповещали, официально оккупанты заявили, что движение по мосту приостановили “по техническим причинам”.

– Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства. Паромная переправа работает в обычном режиме, – заявил так называемый “министр транспорта Крыма” Николай Лукашенко.

Движение на мосту было прекращено с 8:20 до 9:35 утра.

Как выяснила ASTRA, решение об остановке движения на Керченском мосту приняли на основе сообщения от координационного центра ВНГ, в котором говорилось о ракетной опасности. После этого со стационарного поста ДПС “Тамань” эвакуировали 10 сотрудников ДПС ОМВД по Темрюкскому району и еще 106 сотрудников смотрового радиотехнического комплекса Минтранса РФ.

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Керченский мост, Крым
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