Боятся удара ВСУ: оккупанты объяснили, почему перекрывали движение по Керченскому мосту
6 мая оккупанты перекрывали движение по Керченскому мосту из-за ракетной опасности. С места эвакуировали 10 сотрудников ДПС и сотню сотрудников стационарного смотрового комплекса минтранса РФ.
Об этом сообщает Тelegram-канал ASTRA.
Население об угрозе не оповещали, официально оккупанты заявили, что движение по мосту приостановили “по техническим причинам”.
– Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства. Паромная переправа работает в обычном режиме, – заявил так называемый “министр транспорта Крыма” Николай Лукашенко.
Движение на мосту было прекращено с 8:20 до 9:35 утра.
Как выяснила ASTRA, решение об остановке движения на Керченском мосту приняли на основе сообщения от координационного центра ВНГ, в котором говорилось о ракетной опасности. После этого со стационарного поста ДПС “Тамань” эвакуировали 10 сотрудников ДПС ОМВД по Темрюкскому району и еще 106 сотрудников смотрового радиотехнического комплекса Минтранса РФ.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев