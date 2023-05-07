Накануне 9 мая нас ждет обострение — пресс-офицер 112 бригады ТрО

Россияне хотят крови и страданий украинцев, поэтому оккупанты, накануне празднования 9 мая в России, могут устроить массированные удары ракетами и дронами по городам Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил пресс-офицер 112 бригады ТрО Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

— Накануне 9 мая нас ждет обострение. Потому что, момент, когда в России праздник “победобесия”, они хотят получить хотя бы какой-то промежуточный результат. Им нужна картинка страданий и смертей в Украине. Только этим Путин может хоть как-то удовлетворить ту жажду крови, которую хочет его электорат, — сказал он.

Ковалев предупредил украинцев, что эти дни могут быть “очень непростыми”.

Пресс-офицер 112 бригады ТрО добавил, что заявления главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о “выходе из Бахмута” — является фейком и ложью, поскольку “это будут сложные дни ракетных атак, атак Shahed”, потому что “Россия хочет устроить в Украине кровавое шоу”.

Ранее представитель восточной группировки войск Сергей Череватый также заявил, что заявления Пригожина о выводе вагнеровцев из Бахмута и снарядный голод, о котором говорил главарь вагнеровцев, являются блефом, поскольку ежедневно россияне запускают по позициям Сил обороны около 20 тыс. снарядов.

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