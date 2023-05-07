Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Накануне 9 мая нас ждет обострение — пресс-офицер 112 бригады ТрО

Накануне 9 мая нас ждет обострение — пресс-офицер 112 бригады ТрО
Фото: Getty Images

Россияне хотят крови и страданий украинцев, поэтому оккупанты, накануне празднования 9 мая в России, могут устроить массированные удары ракетами и дронами по городам Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил пресс-офицер 112 бригады ТрО Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

— Накануне 9 мая нас ждет обострение. Потому что, момент, когда в России праздник “победобесия”, они хотят получить хотя бы какой-то промежуточный результат. Им нужна картинка страданий и смертей в Украине. Только этим Путин может хоть как-то удовлетворить ту жажду крови, которую хочет его электорат, — сказал он.

Ковалев предупредил украинцев, что эти дни могут быть “очень непростыми”.

Пресс-офицер 112 бригады ТрО добавил, что заявления главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о “выходе из Бахмута” — является фейком и ложью, поскольку “это будут сложные дни ракетных атак, атак Shahed”, потому что “Россия хочет устроить в Украине кровавое шоу”.

Ранее представитель восточной группировки войск Сергей Череватый также заявил, что заявления Пригожина о выводе вагнеровцев из Бахмута и снарядный голод, о котором говорил главарь вагнеровцев, являются блефом, поскольку ежедневно россияне запускают по позициям Сил обороны около 20 тыс. снарядов.

Читайте также
Ударить может не только ракетами: устроит ли Россия массированную атаку по Украине 9 мая
ракетні удари ракета

9 Травня, Война в Украине, ВСУ, Російська агресія, Россия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В ночь на воскресенье в Херсоне прогремели взрывы
Накануне 9 мая нас ждет обострение — пресс-офицер 112 бригады ТрО
Вес 5 тонн и дальность полета 300 км: характеристики крылатых ракет Х-22
Ракети
Связана с личным конфликтом: в ЦНС объяснили, о чем свидетельствует заявление Пригожина
Накануне 9 мая нас ждет обострение — пресс-офицер 112 бригады ТрО
Обмен защитников Мариуполя и активность дронов РФ: 438-й день войны
Накануне 9 мая нас ждет обострение — пресс-офицер 112 бригады ТрО
Эти ракеты летели бы в никуда: почему важно было молчать о сбивании Кинжала
ракета Кинджал
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
ДНК. Свои: как женщина ищет информацию о брате в плену РФ
Накануне 9 мая нас ждет обострение — пресс-офицер 112 бригады ТрО
В Киеве прошел конгресс, посвященный женщинам в сфере безопасности и обороны
Накануне 9 мая нас ждет обострение — пресс-офицер 112 бригады ТрО
Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город
Накануне 9 мая нас ждет обострение — пресс-офицер 112 бригады ТрО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
Накануне 9 мая нас ждет обострение — пресс-офицер 112 бригады ТрО
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь