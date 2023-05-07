Сейчас Россия не имеет никакого потенциала для серьезного наступления — Буданов

Российские оккупанты сейчас не имеют потенциала для еще одного масштабного наступления, но способны проводить серьезные оборонительные операции.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью Yahoo News.

— Сегодня Россия не имеет никакого военного, экономического или политического потенциала, чтобы осуществить еще одну попытку серьезного наступления в любой точке Украины, — сказал он.

Однако он добавил, что Россия вполне способна вести серьезные оборонительные операции. По его словам, это проблема, с которой Украине придется столкнуться.

Буданов считает, что запасы ракет у России исчерпываются почти до предела. Он отметил, что россияне пытаются накопить определенные запасы и держать их наготове для того, чтобы попытаться сорвать украинское контрнаступление.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели, а успех украинской армии на поле боя может приблизить переговоры, направленные на построение справедливого мира.

Источник: Yahoo News

Фото: ГУР

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