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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Сейчас Россия не имеет никакого потенциала для серьезного наступления — Буданов

Кирило Буданов

Российские оккупанты сейчас не имеют потенциала для еще одного масштабного наступления, но способны проводить серьезные оборонительные операции.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью Yahoo News.

— Сегодня Россия не имеет никакого военного, экономического или политического потенциала, чтобы осуществить еще одну попытку серьезного наступления в любой точке Украины, — сказал он.

Однако он добавил, что Россия вполне способна вести серьезные оборонительные операции. По его словам, это проблема, с которой Украине придется столкнуться.

Буданов считает, что запасы ракет у России исчерпываются почти до предела. Он отметил, что россияне пытаются накопить определенные запасы и держать их наготове для того, чтобы попытаться сорвать украинское контрнаступление.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели, а успех украинской армии на поле боя может приблизить переговоры, направленные на построение справедливого мира.

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Источник: Yahoo News

Фото: ГУР

Война в Украине, Кирилл Буданов, Разведка, Російська агресія, Россия
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