Сейчас Россия не имеет никакого потенциала для серьезного наступления — Буданов
Российские оккупанты сейчас не имеют потенциала для еще одного масштабного наступления, но способны проводить серьезные оборонительные операции.
Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью Yahoo News.
— Сегодня Россия не имеет никакого военного, экономического или политического потенциала, чтобы осуществить еще одну попытку серьезного наступления в любой точке Украины, — сказал он.
Однако он добавил, что Россия вполне способна вести серьезные оборонительные операции. По его словам, это проблема, с которой Украине придется столкнуться.
Буданов считает, что запасы ракет у России исчерпываются почти до предела. Он отметил, что россияне пытаются накопить определенные запасы и держать их наготове для того, чтобы попытаться сорвать украинское контрнаступление.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели, а успех украинской армии на поле боя может приблизить переговоры, направленные на построение справедливого мира.
Источник: Yahoo News
Фото: ГУР