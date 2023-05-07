В Украине готовят постановление о запрете молдавского импорта
В ответ на планы Молдовы запретить украинскую агропродукцию в правительстве готовят постановление об ограничении молдавского импорта.
Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торговый представитель Украины Тарас Качка корреспонденту Европейской правды.
— Мы уведомили Кишинев — любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы, — сказал он.
По его словам, введение такого запрета уже согласовано и запущено в подготовку.
Ранее Молдова официально предупредила Украину о намерении запретить импорт украинской агропродукции, при этом пообещала сохранить транзит через свою территорию.
Украина не соглашается с решением Молдовы об ограничении импорта украинских зерновых и масличных, переговоры продолжатся.
Ранее Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничения продлятся со 2 мая до 5 июня.
Источник: Европейская правда