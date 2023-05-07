В Украине готовят постановление о запрете молдавского импорта

В ответ на планы Молдовы запретить украинскую агропродукцию в правительстве готовят постановление об ограничении молдавского импорта.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торговый представитель Украины Тарас Качка корреспонденту Европейской правды.

— Мы уведомили Кишинев — любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы, — сказал он.

По его словам, введение такого запрета уже согласовано и запущено в подготовку.

Ранее Молдова официально предупредила Украину о намерении запретить импорт украинской агропродукции, при этом пообещала сохранить транзит через свою территорию.

Украина не соглашается с решением Молдовы об ограничении импорта украинских зерновых и масличных, переговоры продолжатся.

Ранее Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничения продлятся со 2 мая до 5 июня.

Источник: Европейская правда

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