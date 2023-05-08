Боль и трагедия украинского народа. Как отмечать День памяти и примирения

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день украинцы чтят тех, кто во Второй мировой боролся с нацизмом, а также всех жертв той войны.

Украина постепенно внедряет традицию отмечать День памяти и примирения 8 мая с 2015 года.

Что следует делать в этот день и как изменилось значение 8 мая для украинцев после начала полномасштабного вторжения РФ — в материале Фактов ICTV.

По словам украинского историка Михаила Жирохова, в День памяти и примирения стоит акцентировать внимание на страданиях и потерях, которые принесла война.

— В этот день 8 мая нужно заниматься не героизацией, а больше мемориализацией, то есть вспомнить тех украинцев, которые воевали и на стороне западных союзников, и на стороне советской армии, и какой вклад именно Украина и украинцы внесли в общую победу над немецкими нацистами, — говорит эксперт.

Стоит помнить, что Украина в то время не имела собственного государства, поэтому ее жители были вынуждены служить или оккупантам, или в имперской армии, отмечает Жирохов.

Кроме того, эксперт отмечает, что в этот день стоит вспоминать и трагедии гражданского населения, которые принесла война на территорию Украины. Например, Корюковка и Бабий Яр.

С 2014 года символом памяти о Второй мировой войне в Украине является красный мак. В Украинском институте национальной памяти поощряют использовать “мак памяти” во время мемориальных мероприятий. Кроме того, мак является символом памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов, начиная с 1914 года.

Отмечать День памяти и примирения 8 мая — европейская традиция. Кроме того, в Европе 8 мая также отмечают официальный праздник победы над нацизмом.

Историк Михаил Жирохов считает, что Украине нужно переходить на европейский формат, однако с украинской спецификой, поскольку для Европы Вторая мировая менее важна, чем Первая.

По его словам, если будет соответствующая инициатива государства и влияние общества, тогда можно будет говорить о том, что через какое-то время мы перейдем к европейским нормам памяти о Второй мировой войне.

Отношение украинцев к 8 мая

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии в январе 2023 года, полномасштабное вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года повлияло и на отношение народа к памяти о Второй мировой.

Так, 62% украинцев поддерживают празднование именно Дня памяти и примирения 8 мая. Поддержка празднования 9 мая как Дня победы над нацизмом сократилась до 22%.

Также 62% считают, что необходимо чтить всех, кто погиб или пострадал во Второй мировой войне. Абсолютное большинство — 85% — считает Советский Союз ответственным и причастным к развязыванию Второй мировой войны.

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