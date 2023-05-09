Быть незаметной в дождь, жару и мороз: украинская снайперша о работе на передовой

Снайпер – это не только меткий стрелок, но и знаток баллистики и природных явлений. А винтовка – это не самое дорогое, что есть у снайпера. Об этом точно знает девушка с позывным “Кукушка”, которая несет службу в 47 отдельной механизированной бригаде в отделении снайперов.

Военнослужащая, с которой пообщались Факты ICTV, призывает сограждан брать на себя ответственность и становиться в ряды Вооруженных сил, потому что за нас никто не выгонит врага.

“Кукушке” – 32 года. В гражданской жизни она журналист и фотокорреспондент. После начала войны в 2014 году рвалась на фронт, но не хотела быть ни связистом, ни медиком, а именно такие должности были доступны тогда для женщин в армии.

– Я пошла в 2016-м, потому что с 2014-го готовилась. Я очень хотела пойти в 2014 году, но не имела ни знаний, ни навыков. Просто так пойти девушке в армию было сложнее, чем мужчине. Были определены должности, которые могли занимать девушки: это либо медик, либо связист, либо какая-то еще третья была, не помню. Ничего из этого меня не интересовало, – рассказала снайпер.

Поэтому девушка стала ходить на все возможные курсы военной подготовки. Она училась в школе Дикое поле, проходила курсы, которые были в то время в Киеве.

– Курсы медиков медсанбата. Была украинская резервная армия, в которой я проходила трехдневную подготовку, ОО Украинский легион, там тоже начали готовить. Куда только можно было пойти, где учили, везде я ходила и везде училась, – вспомнила девушка.

И вот в 2016 году она поняла, что уже имеет необходимые навыки. К тому же тогда женщинам разрешили занимать боевые должности.

Девушка подписала контракт с 58 бригадой. Была сначала в снайперском взводе в должности стрелка, а затем в должности снайпера. Отслужила год по контракту и вернулась в гражданскую жизнь.

Но после начала полномасштабного вторжения РФ снова пришла добровольно в военкомат, потому что иначе не могла.

– Я на самом деле абсолютно никакой не вижу разницы между событиями, которые начались в 2014 году и продолжались до 2022-го, и событиями, которые начались в 2022 году.

— Просто война России против Украины была на небольшой части территории, а теперь она на тысяче километров фронта. Больше ничего не изменилось. Поэтому для меня как тогда, так и сейчас – это защита своей территории, — отметила “Кукушка”.

Снайперы работают в паре. “Кукушка” – одна из пары снайперов. На задании один из них производит выстрел, а другой – наблюдает и корректирует.

– У нас есть пара, и у нас есть огневая группа, которая идет с нами на выходы. В мои обязанности входит выстрел или наблюдение. То есть, мы вместе с группой огневой поддержки передвигаемся из точки А в точку Б. На точке непосредственно ищем место для позиции, обустраиваем позицию, наблюдаем, находим цель. И я либо осуществляю выстрел, либо корректирую своего напарника, который производит выстрел, — рассказала девушка, комментируя особенности своей боевой работы.

Рабочее оружие снайпера – винтовка. О ней девушка рассказала подробно и методично.

Так, снайпер в ее взводе работает с винтовкой на базе Savage 338 калибра. Диаметр пули составляет 8,6 мм, сама гильза – 70 мм. Этого достаточно для того, чтобы стрелять на дистанции до 1,5 км и уверенно поражать мишени.

– Ствол у нас 26 дюймов, достаточно длинный, дает достаточно хорошую скорость пули на выходе из среза 830-840 метров в секунду. Он сделан из нержавеющей стали, – добавила защитница.

Инструмент для второго снайпера – тоже чрезвычайно важный: это труба и тренога.

Наблюдатель находится рядом со стреляющим снайпером. Поэтому он обычно идет на задание не с винтовкой, а с трубой, треногой и дублирующим оружием.

– Второй номер снайпера должен находиться максимально возле него для того, чтобы увидеть, куда идет пуля, и скорректировать его, чтобы вторым выстрелом можно было точно попасть в мишень, — уточнила девушка.

Дистанцию измеряют дальномером. Он – швейцарский, на расстоянии до 3 км четко производит замеры. В комплексе снайпера чуть ли не самая дорогая составляющая – именно дальномер.

Военные также имеют с собой метеостанцию, в которую встроен баллистический калькулятор Applied Ballistics. Он измеряет ветер, его направление. В нем есть встроенный компас, и его можно откалибровать.

– Сила ветра, влажность, все данные, которые нам нужны для того, чтобы произвести выстрел. Самое важное, что нам нужно знать, это ветер. Потому что даже ветер в 1 метр в секунду может сбить пулю на дистанции. Поэтому о нем нам нужно знать все, – объяснила защитница.

По ее словам, направление и сила ветра важны как там, где лежит снайпер, так и там, где невозможно замерить метеостанцией: непосредственно в пути и у мишени. Поэтому военные используют как можно более точные приборы. Они также наблюдают в оптику, имеют знания и навыки, как замерить ветер на глаз у мишени.

В общем, снайпер может работать в любую погоду, говорит военнослужащая. Но сильные порывы ветра – это наибольшее препятствие.

– Армейский снайпер – не стрелок-спортсмен, ведь нам нужно выполнять задачу. Но все же, если большие порывы ветра, то мы пережидаем их. Мы пытаемся стрелять в меньший порыв, чтобы снизить для себя это влияние, — проинформировала “Кукушка”.

Снайперам приходится быть выносливыми, работать в дождь, жару, мороз. А при этом – быть незаметными и выполнить задание.

– Это никому не нравится – ни холод, ни жара, ни когда мокро, ни когда нет воды. Но что делать, – отметила девушка.

Быть замаскированными снайперам помогают специальные костюмы. Они должны быть и практичны, и невидимы.

Снайперы идут на задание в паре. Но вместе с ними выдвигается и группа огневой поддержки (прикрытие). Как объяснила защитница, эта группа очень важна.

– Обычно люди думают, что снайпер работает один неделями, в отрыве от всех. Это навеяно фильмами. Наверное, когда-то такие задачи существовали. Обычно армейские снайперы работают с группой огневой поддержки. Мы достаточно автономны, ходим со своими стрелками, со своим пулеметчиком, чтобы они нас прикрывали. И работает обязательно снайперская пара, снайпер не работает один.

Мы выдвигаемся на нужные рубежи вместе с прикрытием, делаем свою работу и уходим назад. И вот на этапе, когда идем туда и обратно, прикрытие для снайперов – чуть ли не более важные люди, чем сами снайперы. Потому что у снайперов оружие тяжелое, медленное, им ничего нельзя сделать на короткой дистанции. Поэтому мы работаем в группах, – рассказала снайпер.

Девушка возмущается, что так много мужчин ищут любые причины, чтобы не вставать на защиту страны. Но за них этого никто не сделает: армии нужны люди.

– Знаете, что больше всего сердит? Когда люди где-то в комментариях к раздачам повесток начинают говорить: Почему простой народ должен идти воевать, пусть идут воевать какие-то депутаты или еще кто-то. Это очень смешно. В стране – война. И кто такой простой народ вообще? И кто, кроме народа, может пойти воевать? Вас не спасут 450 человек на фронте. Нужно гораздо больше. Это истерика. У людей просто начинается детская истерика. Они боятся и пытаются защититься всем, чем можно, — подчеркнула защитница.

Девушка напомнила об истинах, которые должны понять все: чем больше людей сделают максимум для победы, встанут на защиту Украины – тем больше шансов нам сохранить страну. Иначе не будет ни территорий, ни людей.

– Просто идет война. И нужно сделать что-то, чтобы это государство осталось, – говорит защитница.

Какова будет победа Украины в войне, прогнозов не делает. Однако идеальным вариантом военнослужащая считает освобождение всех территорий в границах 1991 года.

– В идеальном мире для меня было бы победой, если бы мы вернулись к границам 1991 года, это было бы здорово. Но в действительности, думаю, Россия не остановится на этом, если мы остановимся на границах. Что делать в данном случае? Я не знаю, думаю, война покажет, – подытожила она.

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