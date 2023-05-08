Почему Украине не хотели поставлять оружие сразу после вторжения — объяснил заместитель министра обороны

На ранних этапах полномасштабной войны западные союзники и коммерческие оборонные компании не хотели поставлять оружие Украине без полной предоплаты, поскольку они считали, что Киев не продержится в борьбе против России достаточно долго.

Об этом в интервью британскому изданию Independent заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

— Немногие страны в мире верили, что Украина сможет выдержать эту войну, — рассказал он.

Однако сейчас украинские войска уже проходят тренировки на танках Challenger, которые прислала Великобритания, а также M1A2 Abrams, Bradleys из Вашингтона, новых и отремонтированных танках Leopard от европейских союзников. Также украинские вооруженные силы продолжают получать снаряды и беспилотники.

— Мы продемонстрировали наше мужество другим: что мы надежные, серьезные и готовы защищать нашу страну всеми возможными способами, — сказал Гаврилов.

Замминистра обороны также еще раз призвал союзников предоставить Украине современные истребители — например, F-16. По его словам, нет другого способа остановить российскую авиацию, наносящую удары из глубокого тыла территории Российской Федерации.

— Нам нужно что-то более мощное (чем наземные средства противовоздушной обороны, — Ред.), с возможностью дальнобойного удара — чтобы сбивать российские самолеты на расстоянии более 100 км, — заявил он. — И мы настаиваем на том, чтобы они (истребители, — Ред.) были направлены нам как можно скорее, потому что речь идет о (спасении, — Ред.) жизней гражданского населения.

Гаврилов не раскрывает детали и сроки будущего контрнаступления, но он уверен: Украина выиграет войну и обязательно деоккупирует Крым.

— Могу только сказать, что мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее закончить войну, — сказал он. — Я очень хотел бы, чтобы 2023 год стал годом победы.

Источник: The Independent

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