Не только технический сбой: эксперт назвал возможные причины инцидента с Bayraktar над Киевом

Причиной инцидента с ударным беспилотником Bayraktar TB2, который потерял управление и был сбит над Киевом 4 мая, мог быть не только технический сбой.

Об этом сообщил авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, одной из причин действительно мог быть сбой аппаратуры на борту БпЛА. Эксперт объяснил, что в радиоэлектронике обычно есть два типа дефектов: наличие контакта там, где он не нужен, и его отсутствие там, где он нужен.

– Что это значит? Это сбой аппаратуры на борту, – отметил Романенко.

Эксперт опроверг предположение, что на движение беспилотника могли каким-то образом повлиять российские оккупанты. По словам Романенко, Bayraktar – это “технически сложное изделие”, имеющее запас прочности. На нем установлены антенны, не реагирующие на обычные радиопомехи.

В то же время Романенко не исключил, что беспилотник мог попасть “под интенсивное облучение”, связанное с работой системы ПВО Patriot.

Ведь поздно вечером 4 мая РФ снова совершила воздушную атаку на Киев. Тогда зенитно-ракетный комплекс Patriot впервые сбил российскую гиперзвуковую аэробалистическую ракету Кинжал в небе над Киевской областью.

– Второй вариант, почему Bayraktar потерял управление, он мог попасть под интенсивное облучение. Не секрет, что у нас уже работает Patriot над Киевом. Если он попал не в то время не в то место, ему могло достаться такое серьезное облучение, — подчеркнул Романенко.

Эксперт добавил, что разные украинские научно-исследовательские институты, разрабатывающие оружие, “сосредоточены в основном возле столицы”. В связи с этим он не исключил и каких-то испытаний, во время которых беспилотник попал не в ту зону.

– Могли быть какие-то испытания, у нас есть полигоны практически рядом с Киевом. Мог быть такой случай, что он просто попал в зону, – считает Романенко.

Как известно, вечером 4 мая над Киевом был уничтожен ударный беспилотник Bayraktar TB2, потерявший управление во время планового полета. В результате падения обломков БпЛА жертв и пострадавших не было.

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