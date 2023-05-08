Ограничение проезда и осмотр авто: СБУ 9 мая проведет контрдиверсионные мероприятия в Харькове
Во вторник, 9 мая, Служба безопасности Украины проведет контрдиверсионные мероприятия в одном из районов Харькова.
Об этом сообщили в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области.
Помимо сотрудников спецслужбы, будут привлечены органы военного управления и другие правоохранительные структуры. Силовики будут использовать военную технику, вооружение и радиотехнические средства.
Целью контрдиверсионных мероприятий являются выявление и задержание возможных диверсионных групп, защита жителей города и объектов критической инфраструктуры.
В СБУ предупредили о возможном ограничении прохода или проезда по некоторым улицам Харькова. Кроме того, силовики могут проверять документы граждан и осматривать автомобили.
СБУ призвала харьковчан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, реагировать на требования правоохранителей, брать с собой документы, удостоверяющие личность, придерживаться комендантского часа.
Граждане, которые увидели подозрительных лиц, автомобили, предметы, или владеют информацией о схронах с оружием, одеждой, средствами связи или другими предметами, должны немедленно звонить в Управление СБУ (стационарный номер (057) 700-16-61). Также можно сфотографировать подозрительных лиц, транспорт, предметы и отправить снимки на номер круглосуточной горячей линии в WhatsApp (098-87-114-57).
Недавно СБУ задержала двух агентов РФ, собиравших разведданные о местах базирования и перемещения ВСУ на территории Краматорского района Донецкой области, в том числе о боевых позициях артиллерийских систем HIMARS. Одним из задержанных оказался житель Харьковской области.
Источник: Управление СБУ в Харьковской области
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев