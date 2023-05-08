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Юлия Соколова, редактор ленты

Ограничение проезда и осмотр авто: СБУ 9 мая проведет контрдиверсионные мероприятия в Харькове

Ограничение проезда и осмотр авто: СБУ 9 мая проведет контрдиверсионные мероприятия в Харькове
Фото: СБУ

Во вторник, 9 мая, Служба безопасности Украины проведет контрдиверсионные мероприятия в одном из районов Харькова.

Об этом сообщили в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области.

Помимо сотрудников спецслужбы, будут привлечены органы военного управления и другие правоохранительные структуры. Силовики будут использовать военную технику, вооружение и радиотехнические средства.

Целью контрдиверсионных мероприятий являются выявление и задержание возможных диверсионных групп, защита жителей города и объектов критической инфраструктуры.

В СБУ предупредили о возможном ограничении прохода или проезда по некоторым улицам Харькова. Кроме того, силовики могут проверять документы граждан и осматривать автомобили.

СБУ призвала харьковчан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, реагировать на требования правоохранителей, брать с собой документы, удостоверяющие личность, придерживаться комендантского часа.

Граждане, которые увидели подозрительных лиц, автомобили, предметы, или владеют информацией о схронах с оружием, одеждой, средствами связи или другими предметами, должны немедленно звонить в Управление СБУ (стационарный номер (057) 700-16-61). Также можно сфотографировать подозрительных лиц, транспорт, предметы и отправить снимки на номер круглосуточной горячей линии в WhatsApp (098-87-114-57).

Недавно СБУ задержала двух агентов РФ, собиравших разведданные о местах базирования и перемещения ВСУ на территории Краматорского района Донецкой области, в том числе о боевых позициях артиллерийских систем HIMARS. Одним из задержанных оказался житель Харьковской области.

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Источник: Управление СБУ в Харьковской области

9 Травня, Война в Украине, СБУ, Харьков
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