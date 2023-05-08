В Украине идет война дронов, авиация отошла на второй план – эксперт

Полномасштабная война в Украине фактически является “войной дронов”. Роль боевой авиации в ней отошла на второй план.

Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире телемарафона Єдині новини.

Он напомнил, что ранее невозможно было представить наступление без участия боевых самолетов. А сейчас Вооруженные силы Украины провели успешные контрнаступательные операции в Харьковской и Херсонской областях практически без участия авиации.

Романенко уточнил, что с появлением большого количества зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) фронтовая авиация фактически потеряла былой вес на поле боя.

– Классическая фронтовая авиация с появлением большого количества ЗРК утратила свое значение. Мы, даже имея устаревшие самолеты и советские ЗРК, держим российскую авиацию за линией фронта, они даже не перелетают. И это уже длится больше года, где-то с апреля прошлого года, — заявил эксперт.

По его словам, в Украине действительно идет война XXI века, в которой большое значение имеет информационная составляющая. Речь идет о детальном сборе данных с поля боя с помощью дронов, которые постоянно, в режиме реального времени находятся над линией фронта.

Романенко отметил, что в Украине есть специальная система, которая предоставляет информацию с фронта, собранную от многих беспилотников. Благодаря этому любой командир даже на уровне взвода может видеть на планшете данные, “что происходит перед ним на глубине нескольких, а иногда даже нескольких десятков километров”.

Эксперт подчеркнул, что именно это отличает войну в Украине от ранее происходивших.

– Это война дронов фактически. На второй план отошла классическая авиация. Причем такое количество дронов, которое сейчас применяют, никто даже во время армяно-азербайджанской войны не представлял, – добавил Валерий Романенко.

По мнению австрийского военного аналитика Томаса Купера, передача Украине современных истребителей не поможет изменить ситуацию на фронте. Вместо этого нужно больше артиллерии.

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