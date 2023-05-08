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Важно по нескольким причинам. США высоко оценивают сбивание украинцами Кинжала — CNN

ракета Кинджал
Фото: Getty Images

США уверены в достоверности заявления Украины о том, что она использовала систему противовоздушной обороны Patriot для перехвата российской гиперзвуковой ракеты Кинжал.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.

Хотя система Patriot успешно противостоит баллистическим ракетам, ее способность останавливать гиперзвуковые ракеты воздушного базирования до прошлой недели была чисто теоретической. Поэтому в Пентагоне рассматривают это как важное событие, сказал источник.

Указано, что это важно по нескольким причинам.

Так, российский диктатор Владимир Путин публично расхваливал возможности гиперзвукового оружия РФ и заявлял, что оно способно преодолеть все существующие системы ПВО.

Кроме того, до прошлой недели расчет России заключался в том, что если она применит такую ракету, как Кинжал, то во что бы она ни стреляла, она обязательно попадет. Перехват поставил этот расчет под сомнение.

А тот факт, что перехват осуществил украинский экипаж, который прошел подготовку в Оклахоме, но не имел американских советников на поле боя, еще больше порадовал Пентагон, добавил источник, назвав это “большим возвратом инвестиций”.

— Перехват также, вероятно, вызвал серьезную неопределенность для России, поднимая вопрос о том, имеет ли Украина устойчивое средство противодействия гиперзвуковым баллистическим ракетам, — заключает собеседник издания.

5 мая появилась информация, что ВСУ над Киевом впервые успешно перехватили российскую гиперзвуковую ракету Кинжал.

Позже в Воздушных силах ВСУ подтвердили информацию, что комплекс Patriot, предоставленный западными партнерами, 4 мая сбил ракету Кинжал.

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ракета Кинджал

Источник: CNN
Война в Украине, Пентагон, Ракета, США, Украина
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