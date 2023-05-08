Взлетел МиГ-31К — носитель Кинжала: Игнат о причине масштабной тревоги 8 мая

Масштабная воздушная тревога в Украине 8 мая была объявлена из-за вылета российского самолета МиГ-31К, который является носителем баллистической ракеты Кинжал.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в Media Center Ukraine.

— В небе самолет МиГ-31К, который является носителем Кинжала. Хочу напомнить, что недостаточно у нас систем Patriot, которые могут защитить украинское небо от такого типа вооружения. Это аэробаллистическая ракета, которая может лететь очень быстро и точно. Поэтому угроза есть всему государству, поэтому по всей Украине воздушная тревога, — сказал Игнат.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 438-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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