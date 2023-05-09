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Азербайджан и Украина: самая дорогая цена российских мин – гибель детей

Міна

Территория Украины и азербайджанского Карабаха – одни из самых загрязненных боеприпасами в мире. Минное поражение не выбирает жертв по возрасту, среди погибших и изуродованных от российских мин – невинные дети. 

Фокус сравнивает трагические случаи двух государств. 

— Даниил был жизнерадостным, любил мастерить, рисовать, заниматься спортом, — вспоминает дедушка 11-летнего Даниила Харченко из Черниговской области.

До начала полномасштабной российской агрессии мальчик учился в 5-м классе. В марте прошлого года они вместе с мамой и 14-летним братом Богданом попытались на машине спастись от озверевших окупантов.

На трассе Чернигов Киев автомобиль взорвался на российской мине: дети сгорели, их маму взрывной волной выбросило из машины, она тоже погибла. 

Азербайджан и Украина: самая дорогая цена российских мин – гибель детей
Данило Харченко
Азербайджан и Украина: самая дорогая цена российских мин – гибель детей
Данило Харченко

Почти за год до этого, в июне 2021 года, другой 11-летний мальчик, Гисмет Байрамов, живший в селе Кельбаджарского района Азербайджана, вышел из дома на поиски пропавших родительских лошадей. Он вырос в фермерской семье, поэтому такое занятие было для него не ново.

Но в этот раз мальчик домой не вернулся. Искали его почти три месяца. К концу сентября саперы обнаружили фрагменты тела Гисмета в горной местности, недалеко от деревни. 

Гісмет Байрамов

Гисмет Байрамов

Местность была заминирована армянскими войсками при отступлении из этого района в ноябре 2020 года. Тогда Азербайджан освободил основную часть своих территорий, 30 лет находившихся под оккупацией. Но в Кельбаджарском районе боев не было – войска Армении отступили оттуда добровольно после поражения. 

— Мины были установлены там при выводе Вооруженных сил Армении из Кельбаджарского района, — объяснил представитель Азербайджана Яшар Алиев на заседании Совбеза ООН.

Трагические судьбы Даниила и Гисмета подтверждают общность Украины и Азербайджана в противостоянии внешней агрессии, угрозам пророссийского сепаратизма и минного терроризма.

— После полномасштабного российского вторжения Украина превратилась в наиболее загрязненную минами, бомбами и снарядами страну Европы, — заявил премьер-министр Шмыгаль.

Так же, но об Азербайджане, говорил и президент республики Ильхам Алиев.

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Азербайджан, Міна, Російська агресія, Украина
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