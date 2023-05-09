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В Киевской области были сбиты все воздушные цели, обломками поврежден дом — ОВА

В Киевской области были сбиты все воздушные цели, обломками поврежден дом — ОВА

Во вторник, 9 мая, российские войска атаковали Киевскую область. Благодаря работе ПВО были сбиты все воздушные цели.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Указано, что фактов попаданий в области не зафиксировано. Погибших или пострадавших также нет.

— В то же время в одной из общин Киевской области в результате сбивания ракеты обломками повреждена кровля частного жилого дома. Возгорание было оперативно ликвидировано. Жители дома не пострадали, — говорится в сообщении.

Также в результате падения обломков ракеты незначительные повреждения получила придомовая постройка.

В Киевской области были сбиты все воздушные цели, обломками поврежден дом — ОВА
В Киевской области были сбиты все воздушные цели, обломками поврежден дом — ОВА
В Киевской области были сбиты все воздушные цели, обломками поврежден дом — ОВА
В Киевской области были сбиты все воздушные цели, обломками поврежден дом — ОВА
В Киевской области были сбиты все воздушные цели, обломками поврежден дом — ОВА
В Киевской области были сбиты все воздушные цели, обломками поврежден дом — ОВА

Глава ОВА добавил, что в короткие сроки будет проведена оценка нанесенного ущерба для дальнейшего оперативного восстановления дома.

В ночь на 9 мая за две волны обстрела Украины российские оккупанты выпустили 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил Вооруженных сил Украины совместно с составляющими Сил обороны Украины.

Фото: Андрей Небытов

Война в Украине, Киевская область, Ракетные удары России
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