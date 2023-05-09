В Киевской области были сбиты все воздушные цели, обломками поврежден дом — ОВА
Во вторник, 9 мая, российские войска атаковали Киевскую область. Благодаря работе ПВО были сбиты все воздушные цели.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Указано, что фактов попаданий в области не зафиксировано. Погибших или пострадавших также нет.
— В то же время в одной из общин Киевской области в результате сбивания ракеты обломками повреждена кровля частного жилого дома. Возгорание было оперативно ликвидировано. Жители дома не пострадали, — говорится в сообщении.
Также в результате падения обломков ракеты незначительные повреждения получила придомовая постройка.
Глава ОВА добавил, что в короткие сроки будет проведена оценка нанесенного ущерба для дальнейшего оперативного восстановления дома.
В ночь на 9 мая за две волны обстрела Украины российские оккупанты выпустили 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил Вооруженных сил Украины совместно с составляющими Сил обороны Украины.
Фото: Андрей Небытов
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