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Валентина Летяк, редактор ленты

Нацгвардеец из Иглы сбил над Киевом крылатую ракету Х-55

Збита 9 травня над Києвом ракета

Благодаря искусной работе мобильной огневой группы Нацгвардии из переносного зенитно-ракетного комплекса Игла удалось сбить одну из крылатых ракет Х-55, выпущенных РФ по Киеву ночью 9 мая.

— Во время сигнала воздушной тревоги расчет мобильной огневой группы НГУ выдвинулся на свою позицию. Уже через короткое время была получена информация о приближении воздушной цели. Гвардеец захватил цель и осуществил пуск из ПЗРК Игла, в результате чего удалось сбить вражескую крылатую ракету Х-55 , — уточнили в Нацгвардии.

Обломки сбитой ракеты вскоре обнаружили на территории населенного пункта в одном из районов Киевской области. В результате их падения есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры, однако из людей никто не пострадал.

По данным КГВА, 9 мая в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около 15 вражеских воздушных целей, в частности ракеты типа Х-101 (Х-555).

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Збита 9 травня над Києвом ракета

Фото: Нацгвардия

Война в Украине, Київ, Киевская область, Нацгвардия, Ракета, Ракетные удары России, Російська агресія
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