Бедрак Виктория, редактор ленты
Поднялся густой столб дыма. В Киеве на территории недостроя произошел пожар
Утром во вторник, 9 мая, в Киеве вспыхнул пожар на территории жилого комплекса Family & Friends. В небо поднялись густые столбы дыма.
Об этом сообщает ГСЧС.
— Поступило сообщение о сильном задымлении на территории недостроя по ул. Новополевой, 2, что в Соломенском районе столицы. По прибытии было установлено, что горит пенопласт на площади около 70 -100 кв.м, — говорится в сообщении.
Указано, что пожар оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Источник: ГСЧС
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Общество
Черная сторона победы – это горе и огромные потери: День памяти и примирения в истории
8 мая в Украине - День памяти и примирения, именно 8 мая 1945 года гитлеровская Германия капитулировала. Президент Владимир Зеленский предложил парламенту окончательно установить эту дату, а не 9 мая, Днем памяти и победы над нацизмом.Кристина Гавриш, Юлия Захарченко