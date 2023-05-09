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Поднялся густой столб дыма. В Киеве на территории недостроя произошел пожар

Поднялся густой столб дыма. В Киеве на территории недостроя произошел пожар
Фото: ГСЧС

Утром во вторник, 9 мая, в Киеве вспыхнул пожар на территории жилого комплекса Family & Friends. В небо поднялись густые столбы дыма.

Об этом сообщает ГСЧС.

— Поступило сообщение о сильном задымлении на территории недостроя по ул. Новополевой, 2, что в Соломенском районе столицы. По прибытии было установлено, что горит пенопласт на площади около 70 -100 кв.м, — говорится в сообщении.

Указано, что пожар оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Поднялся густой столб дыма. В Киеве на территории недостроя произошел пожар
Поднялся густой столб дыма. В Киеве на территории недостроя произошел пожар
Поднялся густой столб дыма. В Киеве на территории недостроя произошел пожар
Поднялся густой столб дыма. В Киеве на территории недостроя произошел пожар
Поднялся густой столб дыма. В Киеве на территории недостроя произошел пожар
Поднялся густой столб дыма. В Киеве на территории недостроя произошел пожар

 

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Источник: ГСЧС
ДСНС, Київ, Пожар
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