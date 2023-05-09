Поднялся густой столб дыма. В Киеве на территории недостроя произошел пожар

Черная сторона победы – это горе и огромные потери: День памяти и примирения в истории

8 мая в Украине - День памяти и примирения, именно 8 мая 1945 года гитлеровская Германия капитулировала. Президент Владимир Зеленский предложил парламенту окончательно установить эту дату, а не 9 мая, Днем памяти и победы над нацизмом.

8 мая, 23:58

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