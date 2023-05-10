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Илья Нежигай, редактор ленты

Работает ПВО: в Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы

Работает ПВО: в Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы
Фото: Depositphotos

В Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы.

Перед этим была объявлена воздушная тревога.

По данным украинского военкора Андрея Цаплиенко, в указанных областях работает противовоздушная оборона, которая уничтожает вражеские дроны.

Пока ни власти Днепропетровской, ни Запорожской областей не комментировали взрывы в своем регионе.

По данным пресс-секретаря пресс-центра Сил обороны ОК Юг Натальи Гуменюк, в Запорожской области наблюдается активность беспилотников.

— Можем предполагать, что они сначала запустят беспилотники, а потом полетят ракеты, — сказала она в эфире национального марафона Единые новости.

Гуменюк добавила, что наблюдаются взрывы в Херсоне, информация о которых сейчас уточняется. Там враг, в частности, использует тяжелую артиллерию на позициях.

Параллельно с этим некоторые СМИ сообщают о взрывах на Волыни, впрочем эта информация не подтверждается ни в местных Telegram-сообществах, ни представителями власти или военными.

Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область, Запорожская область
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