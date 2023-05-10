Работает ПВО: в Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы
В Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы.
Перед этим была объявлена воздушная тревога.
По данным украинского военкора Андрея Цаплиенко, в указанных областях работает противовоздушная оборона, которая уничтожает вражеские дроны.
Пока ни власти Днепропетровской, ни Запорожской областей не комментировали взрывы в своем регионе.
По данным пресс-секретаря пресс-центра Сил обороны ОК Юг Натальи Гуменюк, в Запорожской области наблюдается активность беспилотников.
— Можем предполагать, что они сначала запустят беспилотники, а потом полетят ракеты, — сказала она в эфире национального марафона Единые новости.
Гуменюк добавила, что наблюдаются взрывы в Херсоне, информация о которых сейчас уточняется. Там враг, в частности, использует тяжелую артиллерию на позициях.
Параллельно с этим некоторые СМИ сообщают о взрывах на Волыни, впрочем эта информация не подтверждается ни в местных Telegram-сообществах, ни представителями власти или военными.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников