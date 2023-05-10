Ракетный обстрел Купянска: есть попадание в объект инфраструктуры и раненые

Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Купянску Харьковской области. Есть попадание в объект гражданской индустрии. Также повреждено не менее пяти частных жилых домов. К сожалению, есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации, пострадали три человека – две женщины и один мужчина.

— Один человек получил помощь на месте, двое – госпитализированы. На месте попадания работают все экстренные службы, — пишет Синегубов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 440-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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