Ракетный обстрел Купянска: есть попадание в объект инфраструктуры и раненые
Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Купянску Харьковской области. Есть попадание в объект гражданской индустрии. Также повреждено не менее пяти частных жилых домов. К сожалению, есть раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По предварительной информации, пострадали три человека – две женщины и один мужчина.
— Один человек получил помощь на месте, двое – госпитализированы. На месте попадания работают все экстренные службы, — пишет Синегубов.
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