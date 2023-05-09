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Валентина Чорна, редактор ленты

РФ продолжает атаковать Кизомыс, уничтожен фельдшерский пункт — Херсонская ОВА

снаряд артилерія

Во вторник, 9 мая, российские оккупанты снова обстреляли Кизомыс Херсонской области. В результате атаки уничтожен фельдшерский пункт.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

— Российская артиллерия продолжает атаковать Кизомыс Белозерской общины. В результате очередного обстрела в селе уничтожен фельдшерский пункт. К счастью, мирные люди не пострадали, — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки оккупанты совершили 46 обстрелов Херсонщины.

Попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в здания школы, амбулатории, дома-интерната для престарелых и помещения сельского совета. 14 человек получили ранения, среди них 9-летний ребенок.

Как заявила спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, россияне атакуют населенные пункты Херсонщины, потому что боятся контрнаступления ВСУ.

Под ударами постоянно находятся Херсонский и Бериславский районы, сам город Берислав, Херсон, Кизомыс.

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РФ продолжает атаковать Кизомыс, уничтожен фельдшерский пункт — Херсонская ОВА

Война в Украине, Російська агресія, Херсонская область
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