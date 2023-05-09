РФ продолжает атаковать Кизомыс, уничтожен фельдшерский пункт — Херсонская ОВА
Во вторник, 9 мая, российские оккупанты снова обстреляли Кизомыс Херсонской области. В результате атаки уничтожен фельдшерский пункт.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
— Российская артиллерия продолжает атаковать Кизомыс Белозерской общины. В результате очередного обстрела в селе уничтожен фельдшерский пункт. К счастью, мирные люди не пострадали, — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки оккупанты совершили 46 обстрелов Херсонщины.
Попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в здания школы, амбулатории, дома-интерната для престарелых и помещения сельского совета. 14 человек получили ранения, среди них 9-летний ребенок.
Как заявила спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, россияне атакуют населенные пункты Херсонщины, потому что боятся контрнаступления ВСУ.
Под ударами постоянно находятся Херсонский и Бериславский районы, сам город Берислав, Херсон, Кизомыс.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников