Шольц выступает за идею расширения ЕС, в том числе и членства Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц будет продвигать идею реформирования и расширения Евросоюза.

Об этом он заявил во время выступления в Европарламенте, сообщает корреспондент Укринформа.

— Для того, чтобы занять достойное место в мире будущего — не выше и не ниже других стран и регионов, но на одном уровне с другими, — ЕС должен измениться. Мы нуждаемся в новом геополитическом ЕС, расширенном, реформированном, модернизированном, — сказал он.

Шольц напомнил, что Евросоюз сделал выбор в пользу “большой Европы” и предложил странам Западных Балкан, Украине, Молдове, а в будущем и Грузии перспективу членства.

— Мы сказали: вы принадлежите Европе, мы хотим, чтобы вы были частью ЕС. Речь идет не об альтруизме, а о доверии и экономической целесообразности. А также о долговременном обеспечении мира в Европе во времена изменений после российской агрессии. Геополитическая Европа должна держать свое обещание непосредственным соседям, — подчеркнул канцлер.

По его словам, расширенный ЕС должен быть реформированным, поэтому Германия будет пропагандировать в Европейском совете эти реформы. В частности, введение принципа голосования квалифицированным большинством при принятии большего количества решений.

— Реформирование является требованием времени, а модернизация системы голосования — центральным вопросом и предпосылкой успешного расширения. Только в поиске компромиссов ЕС будет более действенным, — подчеркнул Шольц.

В то же время канцлер Германии призвал не позволять другим государствам расколоть ЕС. Он подчеркнул, что Европа будущего должна строиться с учетом уроков войны РФ против Украины, ведь Европа редко была более сплоченной, чем сейчас.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский Союз не должен быть напуган демонстрацией военной силы РФ, а должен продолжать поддерживать Украину.

Источник : Укринформ

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