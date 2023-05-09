США предоставляют Украине пакет военной помощи на $1,2 млрд — Пентагон
Соединенные Штаты Америки предоставляют Украине новый пакет военной помощи на $1,2 млрд.
Об этом сообщили на сайте Пентагона.
В новый пакет помощи войдут:
- дополнительные системы ПВО и боеприпасы для них;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО;
- боеприпасы для борьбы с БПЛА;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- услуги коммерческой спутниковой съемки;
- средства на обучение, ремонт и обслуживание вооружений.
Отмечается, что США будут продолжать сотрудничать с союзниками и партнерами с целью предоставления Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности.
Напомним, 3 мая США выделили пакет помощи Украине на сумму $300 млн.
В него вошли боеприпасы для систем HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, а также противотанковые средства.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников