США предоставляют Украине пакет военной помощи на $1,2 млрд — Пентагон

Соединенные Штаты Америки предоставляют Украине новый пакет военной помощи на $1,2 млрд.

Об этом сообщили на сайте Пентагона.

В новый пакет помощи войдут:

дополнительные системы ПВО и боеприпасы для них;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО;

боеприпасы для борьбы с БПЛА;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

услуги коммерческой спутниковой съемки;

средства на обучение, ремонт и обслуживание вооружений.

Отмечается, что США будут продолжать сотрудничать с союзниками и партнерами с целью предоставления Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности.

Напомним, 3 мая США выделили пакет помощи Украине на сумму $300 млн.

В него вошли боеприпасы для систем HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, а также противотанковые средства.

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