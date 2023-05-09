В Киевском водохранилище всплыло тело летчика РФ, бомбившего Украину

9 мая в Киевском водохранилище обнаружено тело сбитого командира российского вертолета, который бомбил Украину.

Об этом сообщили в МВД Украины и начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Тело летчика всплыло сегодня на берегу Киевского водохранилища в Вышгороде.

— Летчик Игорь всплыл, вероятно, отпраздновать 9 мая. Что-то не сиделось ему дома. “Праздник — это святое!”. Хороший пример для всех россиян. Лучше сидеть дома, чем становиться соучастниками военных преступлений, — сообщил Небытов.

В МВД Украины отметили, что ликвидированным оккупантом является пилот вертолета Ми-24.

— Правоохранители установили, что погибшим является российский военнослужащий, о чем свидетельствуют форма и нагрудный шеврон. Также была обнаружена памятка пилота вертолета Ми-24, — говорится в сообщении.

Напомним, что за 440 дней полномасштабной войны Силы обороны Украины ликвидировали уже более 195 тыс. российских оккупантов.

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