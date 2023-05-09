Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Киевском водохранилище всплыло тело летчика РФ, бомбившего Украину

В Киевском водохранилище всплыло тело летчика РФ, бомбившего Украину
Фото: МВД

9 мая в Киевском водохранилище обнаружено тело сбитого командира российского вертолета, который бомбил Украину.

Об этом сообщили в МВД Украины и начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Тело летчика всплыло сегодня на берегу Киевского водохранилища в Вышгороде.

— Летчик Игорь всплыл, вероятно, отпраздновать 9 мая. Что-то не сиделось ему дома. “Праздник — это святое!”. Хороший пример для всех россиян. Лучше сидеть дома, чем становиться соучастниками военных преступлений, — сообщил Небытов.

В Киевском водохранилище всплыло тело летчика РФ, бомбившего Украину
В Киевском водохранилище всплыло тело летчика РФ, бомбившего Украину
В Киевском водохранилище всплыло тело летчика РФ, бомбившего Украину
В Киевском водохранилище всплыло тело летчика РФ, бомбившего Украину

В МВД Украины отметили, что ликвидированным оккупантом является пилот вертолета Ми-24.

— Правоохранители установили, что погибшим является российский военнослужащий, о чем свидетельствуют форма и нагрудный шеврон. Также была обнаружена памятка пилота вертолета Ми-24, — говорится в сообщении.

Напомним, что за 440 дней полномасштабной войны Силы обороны Украины ликвидировали уже более 195 тыс. российских оккупантов.

Армия России, Война в Украине, Київ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Обстрел 9 мая: в Киевской области нашли еще одну сбитую ракету РФ
В Киевском водохранилище всплыло тело летчика РФ, бомбившего Украину
Китай стремится к миру в Украине, поэтому продолжит контактировать со всеми сторонами войны — глава МИД
Цінь Ган Цінь Ґан Qín Gāng
Оккупанты в Луганской области заново создают “военкоматы”, чтобы перезапустить “мобилизацию” – ЦНС
В Киевском водохранилище всплыло тело летчика РФ, бомбившего Украину
Помощь Украине продолжится, несмотря на позицию некоторых республиканцев — сенатор
Мітч Макконнелл
РФ продолжает атаковать Кизомыс, уничтожен фельдшерский пункт — Херсонская ОВА
снаряд артилерія
Видео
Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ

Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.

Константин Мельников
Как Украина возвращает Киево-Печерскую лавру и в каком состоянии ее покидает УПЦ МП
лавра Київ
250 млн фунтов и церемония желто-синих тонах: как прошла коронация Чарльза III в Британии
Чарльз III
Черная сторона победы – это горе и огромные потери: День памяти и примирения в истории
В Киевском водохранилище всплыло тело летчика РФ, бомбившего Украину
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (08.05.2023)
В Киевском водохранилище всплыло тело летчика РФ, бомбившего Украину
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь