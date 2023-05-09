В Киевском водохранилище всплыло тело летчика РФ, бомбившего Украину
9 мая в Киевском водохранилище обнаружено тело сбитого командира российского вертолета, который бомбил Украину.
Об этом сообщили в МВД Украины и начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
Тело летчика всплыло сегодня на берегу Киевского водохранилища в Вышгороде.
— Летчик Игорь всплыл, вероятно, отпраздновать 9 мая. Что-то не сиделось ему дома. “Праздник — это святое!”. Хороший пример для всех россиян. Лучше сидеть дома, чем становиться соучастниками военных преступлений, — сообщил Небытов.
В МВД Украины отметили, что ликвидированным оккупантом является пилот вертолета Ми-24.
— Правоохранители установили, что погибшим является российский военнослужащий, о чем свидетельствуют форма и нагрудный шеврон. Также была обнаружена памятка пилота вертолета Ми-24, — говорится в сообщении.
Напомним, что за 440 дней полномасштабной войны Силы обороны Украины ликвидировали уже более 195 тыс. российских оккупантов.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников