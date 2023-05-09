В Минобороны Турции сообщили, когда пройдут переговоры по зерновой сделке

Переговоры о продлении зерновой сделки делегаций Турции, Украины, ООН и России запланированы на 10-11 мая в Стамбуле.

Об этом сообщило Министерство обороны Турции, пишет Anadolu.

По данным турецкого оборонного ведомства, в программу переговоров включены многосторонние и двусторонние встречи.

— Запланирован обмен мнениями относительно эффективной и безопасной работы зернового коридора, будет обсуждаться вопрос продолжения зернового соглашения, которое имеет особое значение для стран, нуждающихся в продовольствии, — сказано в сообщении.

Отдельно будет обсуждаться вопрос безопасного возвращения торговых судов Турции и их команд, которые заблокированы в портах Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, что 6 мая представители Совместного координационного центра (СКЦ) России, Украины, Турции и ООН не смогли достичь соглашения о продлении экспорта украинского зерна из портов Черного моря.

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