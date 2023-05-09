В Минобороны Турции сообщили, когда пройдут переговоры по зерновой сделке
Переговоры о продлении зерновой сделки делегаций Турции, Украины, ООН и России запланированы на 10-11 мая в Стамбуле.
Об этом сообщило Министерство обороны Турции, пишет Anadolu.
По данным турецкого оборонного ведомства, в программу переговоров включены многосторонние и двусторонние встречи.
— Запланирован обмен мнениями относительно эффективной и безопасной работы зернового коридора, будет обсуждаться вопрос продолжения зернового соглашения, которое имеет особое значение для стран, нуждающихся в продовольствии, — сказано в сообщении.
Отдельно будет обсуждаться вопрос безопасного возвращения торговых судов Турции и их команд, которые заблокированы в портах Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.
Напомним, что 6 мая представители Совместного координационного центра (СКЦ) России, Украины, Турции и ООН не смогли достичь соглашения о продлении экспорта украинского зерна из портов Черного моря.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников