Война – не голливудский фильм: Клеверли о быстрой победе Украины

Когда Украина начнет контрнаступление, не стоит ожидать простой и быстрой победы в войне.

Об этом во время выступления в Вашингтоне перед членами Атлантического совета заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

— Война – это не голливудский фильм, — сказал он.

Клеверли отметил, что Украина за время этой войны уже превзошла все мыслимые ожидания, но Британия и ее союзники должны оставаться реалистами и не терять решимости на случай, если Путин задумает эскалацию конфликта.

Клеверли дал понять, что Лондон готов оказывать Киеву дополнительную и более широкую военную помощь.

— Нам нужно привести этот конфликт к завершению, и сделать это быстро. С нашей точки зрения, Украина должна победить, и для этого мы должны предоставить ей необходимые инструменты, — сказал министр.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции заявил об активной помощи Украине в войне и необходимости продления зернового соглашения

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