Война против Украины пошла не по плану Кремля — Госдеп США об атаках на мирные города
В Госдепе США заявили, что война против Украины пошла не по плану Кремля, поэтому оккупанты прибегают к обстрелам мирных городов.
Об этом во время брифинга сказал заместитель спикера Госдепа Ведант Пател.
— Это еще одна строчка в длинном списке проявлений российской агрессии против Украины. Такие акции и деятельность являются совершенно недопустимыми, — подчеркнул он.
По словам Патела, война пошла не так, как представлял российский диктатор Владимир Путин, поэтому РФ обстреливает гражданское население, бросает на фронт заключенных и выбирает эскалацию вместо того, чтобы выйти из Украины и остановить ненужные смерти.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать украинских партнеров.
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— Department of State (@StateDept) May 8, 2023
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что сегодня, 9 мая, США объявят о новом пакете военной помощи на $1,2 млрд.
Фото: Игорь Табурец
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