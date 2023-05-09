Война против Украины пошла не по плану Кремля — Госдеп США об атаках на мирные города

В Госдепе США заявили, что война против Украины пошла не по плану Кремля, поэтому оккупанты прибегают к обстрелам мирных городов.

Об этом во время брифинга сказал заместитель спикера Госдепа Ведант Пател.

— Это еще одна строчка в длинном списке проявлений российской агрессии против Украины. Такие акции и деятельность являются совершенно недопустимыми, — подчеркнул он.

По словам Патела, война пошла не так, как представлял российский диктатор Владимир Путин, поэтому РФ обстреливает гражданское население, бросает на фронт заключенных и выбирает эскалацию вместо того, чтобы выйти из Украины и остановить ненужные смерти.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать украинских партнеров.

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Ранее агентство Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что сегодня, 9 мая, США объявят о новом пакете военной помощи на $1,2 млрд.

Фото: Игорь Табурец

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