Война против Украины пошла не по плану Кремля — Госдеп США об атаках на мирные города

В Госдепе США заявили, что война против Украины пошла не по плану Кремля, поэтому оккупанты прибегают к обстрелам мирных городов.

Об этом во время брифинга сказал заместитель спикера Госдепа Ведант Пател.

По словам Патела, война пошла не так, как представлял российский диктатор Владимир Путин, поэтому РФ обстреливает гражданское население, бросает на фронт заключенных и выбирает эскалацию вместо того, чтобы выйти из Украины и остановить ненужные смерти.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать украинских партнеров.

Live now! @StateDeputySpox briefs reporters from the State Department, also streaming at https://t.co/V4o6mUV6zA. https://t.co/toyf4RRX3I

— Department of State (@StateDept) May 8, 2023